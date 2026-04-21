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總統賴清德原定明日出訪非洲友邦史瓦帝尼，未料中國經濟施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加3國，導致在無預警狀況下，取消了專機飛航許可，出訪被迫暫緩。朝野同聲譴責中國大陸，國民黨呼籲中國大陸給中華民國政府外交空間，立院外交國防委員會藍委牛煦庭呼籲此時應團結對外，給予政府多點空間因應變局，牛煦庭說，總統出訪，安全第一，行程受到影響而無法成行，深表遺憾。亦期盼特使出席的替代措施能夠順利圓滿。牛煦庭也建議外交部，積極溝通，要求塞席爾、模里西斯、馬達加斯加三個國家清楚說明取消飛航許可之理由。中華民國的外交空間不容打壓。此時應團結對外，少一點政治口水，給予政府多一些空間因應變局。國民黨團也表達遺憾，台灣一路走來，始終以誠意交朋友、以務實推動外交。他們珍惜每一段得來不易的邦誼，也尊重彼此的選擇與主權。此次事件同時提醒政府，在推動重要外交行程前，應有更周延的事前評估與完善準備，對各種可能風險做好掌握與因應，才能確保國家尊嚴與行程順利。國民黨團說，期待兩岸之間，能夠在理性與善意的基礎上，持續展開融洽溝通，累積互信，減少誤解。國際社會並非零和競逐，唯有透過交流與理解，才能為區域帶來更穩定的發展。希望賴總統能有自信的面對，更勇敢的踏出第一步！這必將是全民之福！國民黨團表示，面對快速變動的國際局勢，賴政府也必須正視國際現實，在理想與務實之間取得平衡，穩健推動對外關係，讓台灣在世界中持續被看見、被尊重。期待未來在更理性、善意的氛圍中，讓台灣穩健走向世界，也讓區域走向和平與共榮。