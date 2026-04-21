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中共在鄭習會後，對台惡意施壓的手段有增無減，今（21）日傳出以經濟脅迫方式，強壓他國取消我國總統專機飛航許可，高雄市長參選人、立委賴瑞隆痛批這種干擾國際外交往來、罔顧飛航安全的粗暴行徑，令人感到憤怒，更是國際社會所不容。賴清德原訂明（22）日啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼，不過出訪前夕傳出出訪行程暫緩，總統府今晚緊急舉行記者會表示，由於專機航程途經部分國家臨時取消飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量元首、訪團及飛航安全，這趟行程將暫緩。賴瑞隆表示，國安團隊為確保總統安全所做的決定，大家全力支持。中共阻撓台灣走向世界的惡劣行徑，只會讓國際更加不安，卻無法改變台灣與世界各國友好交流的堅定事實。賴瑞隆也對北京當局這種破壞區域和平的手段，表達最嚴正的譴責，也期盼國人持續團結一致，讓世界看見台灣堅持民主自由、走向世界的決心。