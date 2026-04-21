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總統賴清德原訂訪問友邦史瓦帝尼的行程暫緩，主因是專機必經的塞席爾、模里西斯與馬達加斯加三國，在毫無預警下取消飛航許可，府方考量元首與訪團安全後決定延期，並將指派特使出席史國雙慶典，被視為對岸在外交戰場發動的突襲，企圖在國際舞台斷開我國元首的出訪路徑。對此，立委沈伯洋發文重批，此舉顯示中國已直接干涉第三國主權。沈伯洋引述DTL China Index數據指出，中國在非洲的影響力並非偶然，而是建立在長期的經濟依賴與近年暴增的科技投資上，此次三國同步配合打壓，正是中國長期布局後的收割成果。他警告，中國正利用這種經濟與技術控制權，發動典型的「法律戰」，迫使他國改變主權決定，這類針對外交航路的截斷，背後潛藏更深層的政治目的。沈伯洋呼籲，這種打壓模式並不遙遠，中國正透過國共論壇、鄭習會等管道，積極推動台灣城市與中國在經濟、能源及科技上的合作，試圖在台建立類似非洲的長期控制管道。他強調，法律戰往往伴隨輿論戰而來，台灣必須對國際釋出正確態度，並針對官方被打壓的情況增加結構性防禦與替代方案，「因為這不是遙遠的事，是現在眼前的事。」