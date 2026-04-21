總統賴清德原定明日出訪非洲友邦史瓦帝尼，不料由於塞席爾、模里西斯、馬達加斯加取消專機飛航許可，賴清德出訪臨時喊卡。對此，馬達加斯加回應表示，拒絕賴清德專機過境空域完全「遵守一個中國原則」。

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根據《路透社》報導，馬達加斯加外交部一位官員表示，已拒絕賴清德專機過境空域的請求，「馬達加斯加外交只承認一個中國，這項決定完全遵守馬達加斯加對其領空的主權」。塞席爾拒絕置評，模里西斯則尚未回應《路透社》的詢問。

對於賴清德出訪臨時取消，外交部次長吳志中表示，理解塞席爾、模里西斯、馬達加斯加對中國有高度依賴特殊處境，譴責中國干涉他國內政，唯有讓國際社會了解破壞國際秩序的行為，共同採許行動遏止中國繼續做這樣蠻橫的決定。

國安會秘書長吳釗燮表示，上述三國是近日內才無預警、沒有任何理由地取消飛航許可，狀況極為罕見。據了解，是明顯受到北京當局的壓力，國安團隊在面對新的情勢時，也經過慎重的評估和重新的規劃，但基於元首安全或者說是飛航安全的考量，因此決定暫緩這次的行動。

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倪浩軒編輯記者

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