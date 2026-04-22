1歲男童剴剴遭保母虐死事件震驚社會，與案件相關的兒福聯盟前社工陳尚潔一審遭判過失致死2年、偽造文書無罪，可上訴。但整起事件歷程，卻屢屢讓許多第一線社工在工作之餘，也承擔許多壓力，更必須站上街頭捍衛自己的權益。而不少心繫此案的民眾多次聚會提出訴求，認為悲劇不能再重演。
剴剴案發生後，虐童的劉姓保母姐妹二審判決中，劉彩萱無期徒刑並褫奪公權終身、劉若琳18年有期徒刑。陳尚潔則是近日一審判過失致死2年。但在此之前，陳尚潔於113年的3月由文山二分局員請前往搜索，扣押相關物品，並對陳尚潔進行拘提。其中，因為當著媒體面將陳尚潔「上銬」的舉動，也引發議論。
為此，台北市社工職業工會與全台社工職業工會更曾到衛福部前抗議。除了提出5大訴求，要求重新召開檢討會議，收回要求社工提高訪視頻率，且這也並非社工首次為工作負荷提出訴求，當時高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南就直指，社工的工作繁多，「回來KPI還要照著做，今天出事了就怪社工。」
今年的社工師日，正逢陳尚潔一審判決前夕，台大社工系、政大社工系等19所大學社工、教師發布聯合聲明，認為若僅將結構性悲劇歸咎於個人，可能會徹底摧毀社工專業，且司法認定社工對受助者具備「保證人地位」，但社工的工作本質是「資源連結」與「風險評估」，切莫以「結果論」輕易羅織罪名。
直到陳尚潔在一審判決後，台灣社會工作專業人員協會也表示，此案使台灣首次面臨社會工作者在法律上「保證人地位」與相應責任的深度討論，完全由第一線工作者承擔刑事責任，不僅使專業陷入不可承受之重，也遺漏了真正需要修補的體系漏洞。
中華民國社會工作師公會全國聯合會理事長吳玉琴受訪認為，對於被認定為「保證人」的地位，社工界擔憂未來在執行業務時，是否會產生防禦性行為，也擔心接下來破壞對於弱勢者的照顧。她擔憂，這次被究責「社工界應該都沒辦法接受」，接下來更可能會有一波的人力流動。
主責的兒福聯盟在剴剴案發生後，也發布首次聲明表達深感痛心和遺憾，並向受害者及家屬表達最深切的哀悼、歉意與慰問。提到托育後，兒盟社工會定期進行訪視並有紀錄留存，並將相關紀錄同步給監護家屬知悉；並將持續配合檢調機關調查，尊重司法調查結果。
兒盟2年來更多次發布聲明，澄清不存在「未進行訪視，偽造訪視紀錄」情事外，近日更對陳尚潔一審判決的結果，表達「無比沉重，遺憾社會安全網的破碎」，最後由第一線社工個人承擔全責。同時會尊重當事社工和律師是否上訴的決定，陪社工走接下來的每一步。
民間單位包括兒童權益促進協會等也辦理集會，提出兒少保護司法改革不能等，悲劇不能再重演，網絡也必須健全。還有民眾自發辦理集會，在去年3月劉姓保母姐妹涉嫌虐死剴剴案的第4次開庭，手持白菊花與自製標語集結聲援，當時101董事長賈永婕稍早也到場聲援，並表示「無法想像人世間居然有這樣的惡魔，這是蓄意的虐殺」對於這樣的作為零容忍，認為應該要最重量刑。
如今，社工陳尚潔的一審判決內容也再度讓社工界決定站出來，21日前往行政院表達訴求。工會指出，2年多來多次前往衛福部抗議，但訴求幾乎受到無視。所謂的「保證人地位」，應建立在國家對人民的保障與制度之上，也認為國家應正式道歉，正視制度未能接住孩子的事實，而非僅止於個案檢討。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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為此，台北市社工職業工會與全台社工職業工會更曾到衛福部前抗議。除了提出5大訴求，要求重新召開檢討會議，收回要求社工提高訪視頻率，且這也並非社工首次為工作負荷提出訴求，當時高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南就直指，社工的工作繁多，「回來KPI還要照著做，今天出事了就怪社工。」
直到陳尚潔在一審判決後，台灣社會工作專業人員協會也表示，此案使台灣首次面臨社會工作者在法律上「保證人地位」與相應責任的深度討論，完全由第一線工作者承擔刑事責任，不僅使專業陷入不可承受之重，也遺漏了真正需要修補的體系漏洞。
中華民國社會工作師公會全國聯合會理事長吳玉琴受訪認為，對於被認定為「保證人」的地位，社工界擔憂未來在執行業務時，是否會產生防禦性行為，也擔心接下來破壞對於弱勢者的照顧。她擔憂，這次被究責「社工界應該都沒辦法接受」，接下來更可能會有一波的人力流動。
主責的兒福聯盟在剴剴案發生後，也發布首次聲明表達深感痛心和遺憾，並向受害者及家屬表達最深切的哀悼、歉意與慰問。提到托育後，兒盟社工會定期進行訪視並有紀錄留存，並將相關紀錄同步給監護家屬知悉；並將持續配合檢調機關調查，尊重司法調查結果。
兒盟2年來更多次發布聲明，澄清不存在「未進行訪視，偽造訪視紀錄」情事外，近日更對陳尚潔一審判決的結果，表達「無比沉重，遺憾社會安全網的破碎」，最後由第一線社工個人承擔全責。同時會尊重當事社工和律師是否上訴的決定，陪社工走接下來的每一步。
如今，社工陳尚潔的一審判決內容也再度讓社工界決定站出來，21日前往行政院表達訴求。工會指出，2年多來多次前往衛福部抗議，但訴求幾乎受到無視。所謂的「保證人地位」，應建立在國家對人民的保障與制度之上，也認為國家應正式道歉，正視制度未能接住孩子的事實，而非僅止於個案檢討。
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