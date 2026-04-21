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▲周湯豪（如圖）出席傳記電影《麥可傑克森》首映會。（圖／記者邱曾其攝影）

周湯豪8歲跟麥可·傑克森跳舞！合體影響一輩子

▲周湯豪（如圖）大力推崇麥可·傑克森的傳記電影。（圖／記者邱曾其攝影）

37歲藝人周湯豪今（21）日晚間出席傳記電影《麥可傑克森》首映會，以台灣電影大使的身分大聊觀後感，並分享小時8歲就與偶像麥可·傑克森同台共舞，「我從小就知道他是誰，他是我生命中最早認識、也最厲害的表演者，那一刻的感覺就是『是神啊！』」根本宛如影響全人類的終極Role Model，現今回憶起來仍是人生中最珍貴的時刻。周湯豪擔任台灣電影大使，稍早出席傳記電影《麥可傑克森》首映會，分享自己8歲那年，當時麥可傑克森正在舉辦世界巡迴演唱會，每到一個國家就會從當地挑選幸運小朋友上台伴舞，周湯豪就是那萬中選一的幸運兒，從幾百個孩子中脫穎而出，現今回憶起來仍是人生中最珍貴的時刻。被問到見到麥可·傑克森的第一印象？周湯豪難掩雀躍地說：「他是我生命中最早期認識、最厲害的表演者，當時看到他的感覺就是：『是神啊！』完全是見到神級偶像的震撼。」雖然麥可傑克森並未送他禮物或簽名，但周湯豪仍心存感激，「能跟他同台就是這輩子最大的禮物了。」唱跳作俱佳的周湯豪，一定也會麥可·傑克森的招牌舞步吧？他一臉害羞地否認，「很多人會練他的舞，但我其實練不起來！」如今其留下的音樂、經典與人生歷程被拍成電影，周湯豪大力推崇，整部電影不僅給人一種極佳氛圍，「更會有一種『像在看演唱會』的沉浸感，超級酷！」周湯豪也透露，自己最喜歡麥可·傑克森的歌曲是〈Scream〉，希望能與母親比莉一起詮釋，另外，談到若比莉未來也拍攝傳記電影，誰能夠勝任「母親」的角色？周湯豪一度語塞，下秒大笑說：「這問題太好了，我回去問她本人！」期待麥可·傑克森的經典真正流傳下去，成為不朽。