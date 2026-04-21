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台股又發生嚴重違約案！PCB飆股金居今（21）日遭櫃買中心公告，由群益西松通報1.1億元違約交割案，為今年以來上市櫃第4起、也是金額最大筆案件。銅箔廠金居受惠高階載板、車用電池對銅箔材料品質與供應量需求提升，後市發展獲看好，近期股價攻克400元大關，也刷歷史最高價，但有券商今天申報金居違約交割破億元，一舉刷新今年上市上櫃的紀錄。統計指出，今年上市上櫃第二名鉅額違約交割是聯亞，金額6889萬元、第三名是旺宏，違約交割金額5902萬元，第四名環宇-KY，違約交割1072萬元。之所以引發這筆如此龐大金額的違約交割，是因為金居近期股價劇烈波動，表現強勢，吸引大量當沖客及短線投資者湧入，當沖失敗或資金調度失誤等，導致事件發生。據了解，證券交易採取「T+2」制度，投資人在買賣成交後的第二個營業日上午10點前，必須確保交割銀行帳戶內有足夠的價款。若因疏忽或資金調度不及，導致銀行端扣款失敗，就會觸發違約交割機制。證券商除了會啟動沖銷程序，也必須向交易所與櫃買中心進行正式申報。