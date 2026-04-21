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中信兄弟今（21）日作客亞太棒球場交手統一獅，上戰3.1局狂失8分核爆的本土王牌鄭浩均，本場強勢回歸，前七局上演無安打比賽，只發生4次保送被上壘，黃衫軍自家打線則靠「奇兵」張仁瑋跳出，包含首局首打席開轟在內，打回全隊分數，前七局打完，中信兄弟2：0領先統一獅中。鄭浩均上戰面對台鋼雄鷹，主投3.1局就被打出9支安打、狂失8分中有7分自責分，另有4次三振與3保送，過程中與捕手陳統恩在溝通上還引發不少討論，後續中信兄弟解釋是無線電子暗號傳輸系統PitchCom延遲問題。鄭浩均本場首局就投出2次保送，靠雙殺化解危機，自第2局起連續解決7名統一獅打者，四局下再投出1保送後，又連續解決9名打者，總計前七局讓統一獅打線一支安打都擠不出來。中信兄弟打線方面，一局上就靠張仁瑋首打席全壘打先馳得點，第七局又有高宇杰、宋晟睿串聯安打，又輪到張仁瑋，這次他敲出高飛犧牲打，送回關鍵1分，第八局上中信兄弟又一輪猛攻狙擊高塩將樹，再度攻下2分。