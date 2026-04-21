香港鐵肺天后鄧紫棋為眾所周知的「杰倫鐵粉」，她今（21）日在粉專上傳改編並翻唱周杰倫（周董）新歌〈愛琴海〉的短片，清亮嗓音宛轉悠揚，短短2小時吸引10萬人按讚，周董也隔空表示：「謝謝妳翻唱我的歌！」
鄧紫棋翻唱偶像新歌 周杰倫隔空回應
今天晚間，鄧紫棋上傳一小段翻唱〈愛琴海〉的自拍影片，向偶像周杰倫致敬，只見她中分長直髮垂下，化上脂粉，穿黑色短上衣演唱歌曲，歌聲娓娓動聽，呈現出不同原曲的氛圍，鄧紫棋在配文打趣寫下：「我本身愛琴又愛海，那不就是『愛琴海』？」
原唱周杰倫則在IG限時動態轉發鄧紫棋的短片，以英文寫下：「謝謝妳翻唱我的歌！真的太好聽了啦！讓我們繼續用音樂的力量，一起療癒這個世界吧！」聽完鄧紫棋版本的〈愛琴海〉，大批網友紛紛發表心得，「耳朵懷孕了」、「解解有沒有要跟周杰倫合作」、「聽不夠，可以唱完整版嗎？」
鄧紫棋追星到圓夢 與周杰倫同台合唱
鄧紫棋對周杰倫的喜愛，早已經不是歌迷追星的程度，而是一路從模仿、致敬到真正站上同一個舞台圓了兒時夢想，她曾經坦言自己從小聽周杰倫的歌長大，13、14歲時還嘗試改編他的歌曲，甚至把作品寄到唱片公司，雖然當時沒有下文，但也留下她和偶像之間最早的連結。
而真正讓粉絲津津樂道的，是鄧紫棋後來不只追星成功，還收過周杰倫親自準備、並在每張唱片上寫下「To GEM」的特製禮物，讓她激動直呼：「好開心！」更經典的是，2023年鄧紫棋現身周杰倫香港演唱會，還被Cue上台合唱〈黑色毛衣〉，從台下迷妹變成與偶像對唱的歌手，堪稱華語樂壇最夢幻的追星名場面之一。
G.E.M.鄧紫棋IG
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今天晚間，鄧紫棋上傳一小段翻唱〈愛琴海〉的自拍影片，向偶像周杰倫致敬，只見她中分長直髮垂下，化上脂粉，穿黑色短上衣演唱歌曲，歌聲娓娓動聽，呈現出不同原曲的氛圍，鄧紫棋在配文打趣寫下：「我本身愛琴又愛海，那不就是『愛琴海』？」
原唱周杰倫則在IG限時動態轉發鄧紫棋的短片，以英文寫下：「謝謝妳翻唱我的歌！真的太好聽了啦！讓我們繼續用音樂的力量，一起療癒這個世界吧！」聽完鄧紫棋版本的〈愛琴海〉，大批網友紛紛發表心得，「耳朵懷孕了」、「解解有沒有要跟周杰倫合作」、「聽不夠，可以唱完整版嗎？」
鄧紫棋對周杰倫的喜愛，早已經不是歌迷追星的程度，而是一路從模仿、致敬到真正站上同一個舞台圓了兒時夢想，她曾經坦言自己從小聽周杰倫的歌長大，13、14歲時還嘗試改編他的歌曲，甚至把作品寄到唱片公司，雖然當時沒有下文，但也留下她和偶像之間最早的連結。
而真正讓粉絲津津樂道的，是鄧紫棋後來不只追星成功，還收過周杰倫親自準備、並在每張唱片上寫下「To GEM」的特製禮物，讓她激動直呼：「好開心！」更經典的是，2023年鄧紫棋現身周杰倫香港演唱會，還被Cue上台合唱〈黑色毛衣〉，從台下迷妹變成與偶像對唱的歌手，堪稱華語樂壇最夢幻的追星名場面之一。