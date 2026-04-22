我是廣告 請繼續往下閱讀

兒托法三讀 虐童最高可罰60萬

「兒少權法」15年未大修 剴剴案條款、兒少工作證入法

▲剴剴案發生後2年，社工們再度聚集衛福部前，要求衛福部別再拿第一線當擋箭牌。（圖／記者張乃文攝）

陳尚潔一審判過失致死2年 衛福部：對於相關事實認定予以尊重

▲剴剴案社工陳尚潔一審判決過失致死2年，但判決書提及「保證人責任」，讓社工界無法接受。（NOWNEWS資料照／記者劉松霖攝）

剴剴案遭虐致死後續，政府單位陸續修正相關法令。包括「兒童及少年收出養媒合服務許可及管理辦法」修正案，明訂出養必要性改由地方政府評估，並加強監管力度；另外法院會三讀通過兒童托育服務法，若托育相關人員有身心虐待或情節重大的性騷擾等，最高可處新台幣60萬元罰鍰；至於社工陳尚潔的判決，衛福部也表態，對於相關事實認定與法律責任予以尊重；會持續優化社工人力配置、教育訓練及支持系統。剴剴案震驚社會各界，事件發生後，衛福部陸續修正法令，「兒童及少年收出養媒合服務許可及管理辦法」修正案，限制收出養媒合機構僅能接受收養申請，若有出養需求，應轉知地方政府評估；社工人員每年也須接受至少20小時在職訓練。「居家托育訪視指引」也已進行修正，針對居家托育保母收托家外安置兒少，需接受至少6小時職前訓練等。今年4月中旬三讀通過的「兒童托育服務法」條文明定，托育相關人員若對兒童身心虐待，或情節重大的體罰、霸凌、性騷擾、不當管教、其他身心暴力或不當對待等行為，將處行為人6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並公布行為人姓名及其所屬托育機構名稱；此外，居家托育人員不得收托5人以上兒童，違反者最高處30萬罰鍰，並令其限期改善，屆期未改善者，按次處罰。台北市社會工作人員職業工會等團體在去年12月底也前往衛福部抗議，要求別再把第一線當擋箭牌。當時社家署署長周道君提到，剴剴案發生後，已檢視並調整收出養與安置流程，日後出養將由收出養媒合機構完成評估後，再由地方政府進行最後認定。若兒童在出養完成前需安置，也一律由地方政府依公權力統一安排，管理責任由政府承擔。在「兒童及少年福利與權益保障法」部分，更已15年未大修，衛福部於21日正式預告草案，全文共165條，對於禁止身體暴力、精神暴力、疏忽照顧等行為樣態明列在內，未來若有不當對待事件，調查和處理可有更明確依據，且「剴剴案」後針對兒童收出養程序，也立法明文規定地方主管角色。並嘗試納入「兒少工作證」制度，盼能保障兒少權益。衛福部次長呂建德提到，此次修法重點包括明確保護機制、更嚴謹管理與兒少接觸的人員與機構，並將數位時代風險納入法律規範，確保孩子在線上、線下，都能有安全的環境。陳尚潔一審判決後，呂建德則表示，理解社會對兒少保護議題的高度關切，並關注第一線服務體系所承受的壓力與挑戰。對於本案既經司法審理並作成判決，「相關事實認定與法律責任予以尊重。」至於社工角色與責任範圍，呂建德說，因涉及制度運作與多重專業面向，仍有持續檢視與深化討論的必要。兒少保護工作本質高度複雜，須在制度支持與專業責任間取得平衡，以維持服務體系的公信力與專業品質。呂建德指出，未來將在強化弱勢家庭支持與兒少安全保障的同時，持續優化社工人力配置、教育訓練與支持系統，提供第一線人員更穩定的執行環境；並持續廣納各界意見，檢討相關制度與機制，包含收出養制度的修法與精進，強化監督、訪視及資訊整合，由公權力即地方政府提前介入評估。在依法行政與保障民眾權益的前提下，持續強化社會安全網，提升服務的即時性與整體效能。