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我國外交之路再遭中國阻撓，今（21）日晚間總統府證實，總統賴清德原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼，受中國以手段脅迫航程途經的三個國家，導致飛航許可在最後關頭遭無預警取消，考量元首飛航安全，國安團隊評估後決定暫緩出訪，對此，律師黃帝穎臉書發文痛批，此舉不僅是國際笑話，更是兩岸關係的一面「照妖鏡」。黃帝穎指出，中國此次威脅第三國改變主權決定的行為，已嚴重危害國際飛航安全，並公然違反國際法規範與慣例，他強調，這種做法傷害的不只是外交層面，更深深傷害了台灣人民的感情，面對中國如此蠻橫的暴行，台灣朝野各界應該放下黨派成見，展現一致對外的立場與譴責。黃帝穎憂心，台灣內部長期遭到中國滲透，每當國際打壓發生時，總會出現「配合中共羞辱台灣」的聲浪，他形容中國的打壓行為就像一面「照妖鏡」，會讓那些在國內配合對岸外交打壓、意圖瓦解台灣民心的「舔中內鬼」無所遁形。他強調「國人都在睜大眼睛看」，呼籲全民應保持警覺，看清誰才是真正維護台灣主權、誰又是配合中對岸外交打壓台灣的在內鬼。