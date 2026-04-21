BIGBANG日前透過美國最大音樂節科切拉（coachella）正式回歸樂壇，同時宣布今年8月將起開啟全新世界巡迴演唱會，雖然前成員T.O.P沒有參與其中，不過仍然讓粉絲已經迫不及待。稍早BIGBANG開啟了出道20年以來第一個IG官方帳號，透露回歸計畫正式開啟，而其中這個官方帳號「竟然有追蹤T.O.P」，讓大家紛紛看哭直呼「多年兄弟情不是假的！」

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BIGBANG終於開IG了！第一件事竟是追蹤T.O.P

BIGBANG出道20年來都只用臉書跟X更新團體活動近況，隨著科切拉活動後正式回歸樂壇，BIGBANG出道20週年的計劃也正式開跑，而其中的第一步就是「開通官方IG」，今（21）日YG官方帳號發文同時標注BIGBANG新帳號「bigbang_2xx6」，證實這並不是粉絲仿冒帳號。

值得一提的是，全新帳號中不只追蹤了現有成員GD、大聲、太陽，還追蹤了前成員、團內大哥T.O.P，T.O.P因為過往爭議不想拖累成員，選擇退出團體，甚至曾在直播中撇清跟BIGBANG的關係，還封鎖了GD的IG帳號，不過BIGBANG開IG第一件事仍是先追蹤過往兄弟，20年好感情讓許多粉絲看哭。

▲BIGBANG出道20年終於開設官方IG帳號。（圖／IG@bigbang_2xx6）
▲BIGBANG出道20年終於開設官方IG帳號。（圖／IG@bigbang_2xx6）
▲BIGBANG官方IG追蹤了T.O.P的官方帳號。（圖／IG@bigbang_2xx6）
▲BIGBANG官方IG追蹤了T.O.P的官方帳號。（圖／IG@bigbang_2xx6）
BIGBANG昨日在科切拉音樂節公開重磅消息，為了紀念出道20週年，他們將於8月開始全新世界巡迴，而日前YG娛樂才被發現預訂了8月22日、23日高陽體育場的場地，被熱烈猜測那就是BIGBANG時隔多年開唱的時間及地點，雖然詳細資訊都還沒公開，不過已經有許多粉絲迫不及待訂好機票準備前往現場朝聖。

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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...