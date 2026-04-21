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▲中信兄弟球團今（21）日正式宣佈重磅消息，與去年效力統一獅的強投飛力獅（Félix Peña）達成共識，這名頂尖右投將改名為「菲力士」披上黃衫，預計成為球隊下半季脫離泥淖的即戰力關鍵。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟開季陷入前所未有的低迷，目前僅取得3勝暫居聯盟墊底，投手群集體失火成為最大隱憂。為了止住頹勢，兄弟球團今（21）日正式宣佈重磅補強，簽下去年效力統一獅的宰制級洋投飛力獅，並更名為「菲力士」披上黃衫。面對防禦率動輒「破10」的投手陣容，這位具備高階數據加持的王牌，或許真的能成為拯救黃衫軍的救世主。檢視中信兄弟開季至今日開賽前的投球數據，慘烈程度令人心驚。投手群中竟有8人防禦率高過5，甚至有 3 人防禦率慘破雙位數。其中，王凱程防禦率高達 15.00，3局投球就挨了4轟；魏碩成4.1局投出7次四死球，防禦率12.46；被看好的新秀伍立辰也高達12.27。先發陣容除了勝騎士防禦率 1.80表現稱職外，本土王牌鄭浩均今日賽前的5.87防禦率5.87與新洋投黎克的6.38皆陷入壓制力不足的窘境。這種先發站不穩、牛棚守不住的現狀，讓菲力士的加盟顯得迫在眉睫。菲力士之所以被視為救世主，關鍵在於他去年球季《野球革命》中兩項最頂尖的高階數據。第一個就是WPA（勝率提升值），去年他繳出全聯盟唯一突破「4」的4.5數據，這代表他在關鍵場景中能實質提升球隊勝率。對於目前動輒崩盤的兄弟投手群來說，最缺的就是這種能守住勝場的強心臟。第二個則是，菲力士去年高達83.3%的殘壘率（LOB%）。目前兄弟投手群常在得點圈有人時守不住分數，而菲力士「危機化解大師」的特性，能有效減少壘上跑者回本壘的機率。即便他去年的BABIP（場內安打率）較低可能帶有些許運氣成分，但穩定的三振與讓打者上壘的控制力，仍是黃衫軍現階段最穩定的外掛。對於兄弟打者來說，菲力士曾是巨大的威脅。去年他對戰兄弟7場，防禦率僅1.43，幾乎讓黃衫軍打線束手無策。如今這股力量從對手轉為戰友，領隊劉志威寄予厚望：「菲力士對中職打者習性非常熟悉，能厚植先發深度，提供更多元調度空間。」菲力士預計今日抵台報到，並前往屏東基地進行調整。由於他在墨西哥聯盟持續有出賽紀錄，加上去年穩定吃下127.1局的續航力，最快有望在5月初就進入輪值。在鄭浩均等本土先發狀態回溫前，菲力士將與勝騎士組成聯盟最頂尖的洋投防線，力拼帶領中信兄弟脫離墊底泥淖。