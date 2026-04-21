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效力西武獅台灣巨砲林安可，今（21）日面對軟銀持續先發出賽，打第4棒還守右外野出賽，首打席面對軟銀洋投史都華（Carter Stewart Jr.），就狙擊他的152公里火球，一棒打出左外野安打，該局西武獅一口氣攻下6分建立大局，終場6：4取勝，拿下本季第9勝，林安可賽後打擊率也上升至2成08。林安可今天持續先發打第四棒，西武獅讓讓渡部聖弥打DH，林安可因而守右外野出賽，首局就在無人出局一二壘有人得分機會上場，面對軟銀強投史都華，林安可敲出反向左外野落地安打，形成滿壘局面，後續西武獅串聯安打，護送林安可回壘，西武獅該局總共打一輪9人次，火速建立6分優勢。林安可第二打席鎖定第一球出棒，但打成游擊飛球出局，後續2打擊機會則被三振，全場4打數1安打，賽後打擊率微幅上升到2成08。西武獅則靠首局攻勢，搭配王牌左投隅田知一郎先發7局狂飆9K、失4分好投，終場6：4取勝，拿下本季第9勝，排名維持在洋聯第5，輸球的軟銀戰績來到12勝9敗，戰績依舊與歐力士並列第一。