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▲賴清德總統訪非洲受阻，前民眾黨國際事務部主任林子宇譴責中國。（圖／翻攝自林子宇臉書）

總統賴清德原訂明日出訪非洲友邦史瓦帝尼，未料今（21）日卻在傍晚臨時召開記者會宣布暫緩，總統府證實，在中國以經濟脅迫強力施壓下，包括括塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國無端取消專機飛航許可。由於國安局長蔡明彥日前才前往史國先行視導維安，外交部長林佳龍昨日也上廣播節目受訪，大談總統出訪。民眾黨前國際事務部主任、前發言人林子宇憂慮賴內閣從外交到國安系統皆是失靈的狀況。民眾黨新北市議員參選人林子宇臉書發文表示，中國以不當手段施壓，打壓台灣的國際生存空間，絕對予以譴責。但是看完總統府的記者會，真的不免讓她擔心賴內閣從外交到國安系統皆是失靈的狀況。今天下午，國內媒體還在高調宣傳總統出訪史瓦帝尼的相關行程；外交部長林佳龍早先的重點，還停留在對「無法過境美國」一事進行各種美化。「結果，轉眼間總統出訪說取消就取消....」林子宇表示，當外媒犀利提問：「可否具體說明中國對相關國家施以的經濟脅迫手段為何？有無掌握具體情資？」面對如此關鍵的提問，總統府秘書長潘孟安講了中國對非洲實施「一帶一路」、「債務陷阱」，空泛的以這是中國在非洲的一貫手法的論述帶過，她質疑，既然是一貫手法，為什麼會發生在「出發前一日」才倉皇應變？準備期的外交預判在哪裡？