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李登輝時期：從「睡衣受辱過境」到「台海飛彈危機」

陳水扁時期：外交烽火與「迷航之旅」

馬英九時期：外交休兵下的「名義打壓」與矮化

蔡英文時期：斷交潮、大規模軍演與「蔡麥會」制裁

賴清德時期：「飛航許可」封鎖

中華民國總統外交出訪，一直都是兩岸國際關係交流角力戰，中共基於一個中國原則，透過外交、軍事與經濟等手段，打壓我國元首在國際舞台的曝光。回顧歷任總統出訪過程中，都曾面臨不同形式干預與挑戰。《NOWNEWS今日新聞》為您整理台灣歷任民選總統出訪時，所遭遇的外交打壓事件。總統李登輝訪問中南美洲及非洲，過境美國夏威夷時，美方迫於北京壓力，僅允許飛機降落在軍用機場且不得下機過夜，李登輝表達抗議拒絕下機，並在機上「穿睡衣、拖鞋」接見當時的美國在台協會（AIT）主席白樂崎，引起國際社會對台灣處境的關注。李登輝受邀回母校康乃爾大學演講，達成台灣元首首次訪美壯舉，中共對此極度憤怒，隨即在1995、1996年間發動大規模軍事演習並對台周邊海域發射飛彈，爆發「第三次台海危機」，試圖以此威懾台灣首屆總統大選。因美中台關係陷入僵局，美方當時僅給予極低待遇的過境許可，包含不允許公開活動、降落地點偏遠。時任總統陳水扁為爭取尊嚴，在飛機起飛後臨時更改航路，拒絕過境美國，轉而飛往黎巴嫩、阿拉伯聯合大公國、荷蘭等地試圖突圍，此事件被媒體稱為「迷航之旅」。中方頻繁在陳水扁出訪前夕或期間，與台灣邦交國進行建交談判，多個邦交國在該時期（如格瑞那達、塞內加爾等）宣佈斷交，以此打擊台灣的外交士氣。儘管2015年舉行了具歷史意義的「馬習會」，但在APEC（亞太經合會）等由主權國家參加的正式場合，台灣元首依然受阻無法親自出席，僅能指派領袖代表與會。馬政府時期雖推行「外交休兵」，但針對「主權名銜」的打壓未曾停止，2016年馬英九卸任後出訪參與希臘「德爾菲經濟論壇」，職稱多次被更改為「台北前領導人」、「前台北總統」等，背後被認為有中方施壓介入。蔡英文任內，中共常以奪取邦交國作為元首出訪的報復，例如2023年蔡英文出訪期間，宏都拉斯宣佈與台斷交；2018年出訪回國後，薩爾瓦多也隨即宣佈與台斷交。「蔡麥會」於加州登場，蔡英文與時任美國眾議院議長凱文麥卡錫會面，中共解放軍隨即於4月8日到10日發動為期三天「環台島戰備警巡」及「聯合利劍」大規模演習，影響範圍從台灣海峽到本島北、南、東部海空域，期間共機單日偵獲91架次、逾越海峽中線44架次，都創下當時歷史新高。總統賴清德原訂出訪非洲友邦，卻在航程前夕，發生途經的塞席爾、模里西斯等國因受中共經濟脅迫而無預警取消「飛航許可」。透過第三國干預航權的新型態打壓，迫使總統專機行程延後，考量飛航安全後最終宣布行程暫緩。