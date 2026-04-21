我是廣告 請繼續往下閱讀

近期在盤面表現相對弱勢的記憶體族群，在多重利多消息的匯聚下，終於迎來市場資金的強力點火。財經專家狄驤在其臉書「狄驤的資本主義求生筆記」中發文剖析，這波反彈的背後，主要受到兩大「停產效應」的實質基本面利多支撐；不過他也語重心長地提醒投資人，面對強勢族群仍需嚴守紀律，切忌盲目追高。狄驤指出，近期許多投資人快要承受不住記憶體的跌勢，紛紛詢問是否該停損，但盤面隨即強烈反彈。究其原因，近期記憶體市場確實浮現了兩大關鍵利多。首先，市場傳出記憶體龍頭三星（Samsung）已正式宣布停產 DDR4，這將有助於加速市場庫存去化與規格世代交替。其次，日本日前爆發規模7.7強震，位於岩手縣北上市的鎧俠（Kioxia）NAND工廠已陷入停產，且恢復生產的時間表尚不明朗。狄驤強調，這兩廠，合計約占全球NAND總產能的5%至8%，對全球供應鏈的影響絕對不容小覷。針對技術面走勢，狄驤分析，這陣子記憶體族群多數回測月線等中長期均線，或是測試前波低點，這在多頭格局中皆屬於正常拉回，休息過後出現反彈是非常合理的走勢。至於接下來的操作觀察重點，狄驤認為，關鍵在於該族群後續能否順利創下波段新高。如果能強勢創高，就意味著近期的打底階段已經告一段落，非常有希望重返強勢的多頭走勢。儘管狄驤明確表示自己十分看好記憶體族群未來的發展，但他也在文中對投資人發出強烈警告。他強調，無論面對再好的熱門族群，都必須嚴格遵守操作紀律，其中最核心的一條鐵則就是「絕不追高乖離」。狄驤直言，追高乖離所要面對的巨大風險，很可能是短線高達20%左右的回測幅度，最好的策略就是耐心等待並把握勝率高的位置。台灣記憶體股21日由記憶體模組領軍，宇瞻、威剛、十銓、品安、宜鼎等亮燈漲停，記憶體製造指標中，旺宏亮燈，華邦電、南亞科漲幅也超過6%，力積電漲幅超過5%。