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▲中信兄弟兩度上演接力無安打比賽，巧合的是，2次呂彥青都有登板紀錄。（圖／NOWnews資料照）

中信兄弟今（21）日作客亞太棒球場交手統一獅，上戰3.1局狂失8分核爆的本土王牌鄭浩均，本場強勢回歸，前七局上演無安打比賽，搭配後兩局呂彥青、李振昌完美收尾，3位投手合演中職史上第2場「接力無安打」比賽，6：0擊敗統一獅，巧合的是，史上第一次也是黃衫軍投手群創下，為2023年5月19日新莊棒球場交手富邦悍將，且當時先發投手也是鄭浩均。中職37年來在本戰以前，只發生過1次接力無安打比賽，就是中信兄弟於2023年5月19日新莊棒球場交手富邦悍將，當時先發投手也是鄭浩均，後續接手的謝榮豪、吳俊偉與呂彥青，總共4位投手對富邦悍將聯手送出無安打比賽。相隔將近3年，這次同樣又是鄭浩均先發，他用94球吃下7局無安打，可惜因4次保送用球數過高提前退場，後兩局黃衫軍換上呂彥青、李振昌，演出6上6下，打配張仁瑋首局首打席開轟，助隊先馳得點，後半段打線也及時甦醒，最後3局都有分數進帳，全場14支安打、攻下6分。值得注意的是，除了兩次「男主角」先發投手都是鄭浩均之外，呂彥青2場比賽也都有出賽紀錄，是唯二參與過2次接力無安打比賽的球員，成為歷史的一部分。