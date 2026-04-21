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美國與伊朗宣布的停火期限，即將在美東時間22日晚間8時到期，但迄今美國與伊朗第二輪談判仍在卡關，雙方代表團都尚未於巴基斯坦現身。對此，美國總統川普（Donald Trump）21日接受媒體訪問時表示，他預計不會延長與伊朗的停火協議，但認為美國正處於「與伊朗達成一項偉大協議」的絕佳位置。根據《CNBC》報導，川普21日接受電話連線訪問，談到美國與伊朗的第二輪談判前景時，川普樂觀表示「我認為他們別無選擇」只能派遣代表團參與談判，川普重申美軍已經摧毀了伊朗的海軍、空軍，以及擊斃了一批領導人，間接地完成了「政權更迭」。當被問及是否會延長停火期限時，川普說自己不想那麼做，並警告伊朗「達成協議的時間不多了」，呼籲伊朗與美國達成協議，以再次成為一個偉大的國家。川普也威脅若談判無果，將對伊朗進行轟炸，「我們已經準備就緒。我的意思是，軍隊上下都躍躍欲試」。川普說美軍利用兩週的停火期間補充了在當地的兵力和彈藥，同時稱讚美軍對伊朗實施的海上封鎖大獲成功，並說自己寧願不要轟炸伊朗的橋樑和發電廠，但認為這麼做確實可以在軍事上打擊伊朗。《BBC》報導分析，川普似乎採取「胡蘿蔔加大棒」的策略，一方面呼籲伊朗達成協議以「再次成為一個偉大的國家」；一方面又威脅若談判無果就準備再次轟炸。不過，川普並提及他願意在談判中做出哪些讓步，也未具體說明所謂能夠達成的「偉大協議」到底包括哪些內容。但川普明確說不想延長停火期限，或許會替雙方代表團增添一些時間上的壓力。目前美國與伊朗都未證實代表團是否已經出發前往巴基斯坦。