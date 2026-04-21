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▲上周先發僅投3又1/3局失8分的鄭浩均，當時因PitchCom故障導致與捕手溝通不良、表情嚴肅，一度引發投捕不合的誤會。（圖／中信兄弟提供）

▲張仁瑋不負眾望，首局就敲出全壘打先聲奪人，全場交出4打數3安打（猛打賞）、含1發全壘打與2支二壘安打。（圖／中信兄弟提供）

球員 打數 安打 打點 備註 張仁瑋 4 3 4 包含1發全壘打、2支二壘安打 黃韋盛 5 3 2 包含1支二壘安打 王威晨 5 2 2 包含1支二壘安打 高宇杰 4 2 0 穩定引導，守護無安打紀錄

中信兄弟今（21）日在亞太棒球場客場出戰統一7-ELEVEn獅，不僅以6：0完封對手，更寫下中華職棒史上第12次、同時也是史上第3次的「接力無安打比賽」。中信兄弟先發投手鄭浩均揮別上周設備故障的陰霾，攜手呂彥青、李振昌聯手封鎖獅隊打線，加上頂替先發的張仁瑋驚艷演出，球隊敲出14支安打，終場以6：0完封統一獅，止跌回升。上周先發僅投3又1/3局失8分的鄭浩均，當時因PitchCom故障導致與捕手溝通不良、表情嚴肅，一度引發投捕不合的誤會。今日「美美」重整旗鼓，雖然球速未達巔峰水準，但在設備修復且與捕手高宇杰搭配默契的情況下，展現極佳的壓制力。這場賽事是中職史上第3度由多位投手接力完成無安打紀錄，巧合的是，前兩次（2023年與2025年）鄭浩均與呂彥青皆有參與。今日由鄭浩均、呂彥青與李振昌聯手達成，也讓鄭浩均成為中職史上首位三度參與接力無安打紀錄的投手。鄭浩均被認為是古林睿煬和徐若熙旅外之後，國內最好的土投之一，他也在兄弟輪值中有著重要地位，今天這一場好投不只對他個人成績有助益，無疑也振奮了整個團隊。在打擊端，由於當家游擊手江坤宇近期陷入低潮並於今日輪休，小將張仁瑋獲得先發機會。張仁瑋不負眾望，首局就敲出全壘打先聲奪人，全場交出4打數3安打（猛打賞）、含1發全壘打與2支二壘安打，一個人就包辦了4分打點，成為此役最大的驚奇，也展現出隊內的良性競爭實力。另一位強棒黃韋盛同樣表現火燙，全場5打數擊出3安打，貢獻2分打點。兩人聯手包辦了全隊14支安打中的6支，以及全場6分打點中的4分，是今日兄弟能在進攻端予取予求的關鍵。兄弟近期擴大輪換，一些過去機會沒有那麼多的野手也取得一些時間，雖然不是所有調度都有效果，但可用之兵增加，無疑對於黃衫軍來說是一大好消息。