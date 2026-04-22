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▲春風的興趣是改車，他也不吝嗇跟粉絲分享自己的作品，透露自己最喜歡聽人家誇他車漂亮。（圖／Threads@911_eo）

台灣本土男團玖壹壹成員春風日前登上podcast節目「台灣第一通勤品牌」，靠著超道地的台語以及搞笑發言圈粉無數，節目中他提到自己最大的興趣就是改車，也花了非常多錢在改車上，這其中也有過機車改裝聲太大被鄰居嫌吵的經驗，而他為了減少擾民爭議，直接改騎沒什麼聲音的電動車gogoro，故事曝光後笑翻許多網友。春風在節目中分享了自己的改車日常，透露有一天曾收到網友私訊：「哥你的車好帥，可以騎來讓我們看看嗎？」讓他覺得超沒禮貌又莫名其妙，不過他點進對方帳號看，結果發現是一個很愛車的小朋友，因此他摸摸鼻子就真的把車騎去給對方看了，到了現場，對方對自己是春風根本沒有興趣，只在乎想看自己的車，讓他覺得非常開心，不過他也藉機教育對方詢問別人要有禮貌，以後才不會得罪人，爆笑又溫暖的經驗笑翻聽眾。因為春風已經是多年的改車老手了，他過去也時常分享自己的改車經驗，他很久之前透露把摩托車聲音改得太大，因此被周圍鄰居提醒了要注意音量，為了讓自己的興趣不影響其他人的生活，他直接改騎相較下聲音等於靜音的電動車，經歷曝光後讓網友讚爆：「很老實古意的台客！」春風的podcast曝光後，瞬間在Threads上掀起熱議，許多網友紛紛被春風直爽又搞笑的個性給圈粉，「聽完這集笑到肚子痛，更愛春風了」、「他不只車改得棒，電影也演得很不錯，可以來看一下」、「真的是真誠的好人」、「聽著聽著就可以知道他朋友那麼多不是沒原因的，真誠的好人」、「身為也是海口腔的母語使用者，聽台通老闆的海口腔是真的爽」、「超喜歡他大方說電影還好，他看第一次看不懂，直接被圈粉。」