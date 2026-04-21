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▲現年22歲的張仁瑋，出生於台南市，是2021年中華職棒季中選秀會中信兄弟的第三指名。（圖／中信兄弟提供）

▲張仁瑋今日的表現證明他不僅能守，打擊同樣具備破壞力。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟今（21）日在亞太棒球場客場出戰統一獅，除了締造「接力無安打」的史詩紀錄外，打擊端的最大亮點莫過於頂替江坤宇先發的游擊手張仁瑋，這位22歲的小將全場揮出3支安打、貢獻4分打點。他今天首打席就開轟帶動士氣，整場火燙手感讓這位2021年中職選秀會上以第三指名加入中信兄弟隊、簽約金為340萬元新台幣的新生代好手，在賽後受到矚目。現年22歲的張仁瑋，出生於台南市，是2021年中華職棒季中選秀會中信兄弟的第三指名。他在青棒時期效力於高雄普門中學，當時便以穩健的守備與關鍵長打能力著稱。加盟兄弟後，球團對其寄予厚望，去年（2025年）底更與江坤宇一同獲派赴美前往知名科學訓練中心Driveline進修，今年開季隨即展現出顯著的成長。張仁瑋表示，在美國有發現自己打擊重心偏移的問題，在春訓時感覺不錯，學習到新機制、也慢慢將其融入自身機制之中，不一定要打遠、但要打強，果然在今天展現成果。張仁瑋在隊內有個響亮的綽號叫「小小可愛」，主因是他與明星游擊手「小可愛」江坤宇身形極為相似。兩人身高同為175公分，剛進職棒時體重也僅差5公斤。此外，張仁瑋流暢的守備動作被公認為與江坤宇同屬「基本功紮實」的類型，兩人搭檔二游時被球迷暱稱為「可愛動物區」。有趣的是，江坤宇曾笑稱張仁瑋更像「貴賓犬」，因為他曾頂著一頭捲髮，加上膚色偏黑，看起來非常有喜感。雖然張仁瑋個性較江坤宇活潑、愛講話，但他在場上曾表示：「坤宇的沉穩是我該學習的地方。」張仁瑋今日的表現證明他不僅能守，打擊同樣具備破壞力。他在首局就敲出全壘打，全場3安打、4打點的表現，不僅為球隊止敗，也展現出競爭游擊大位的實力。張仁瑋去年已經在伊軍出賽了72場，敲出33支安打，有13分打點和2分全壘打，打擊率2成66，已經相當不錯。不過兄弟內野人才濟濟，並不是有天賦就一定能爭取到上場機會，但是金子總會發光，他最終還是在兄弟需要他的時候打出好表現，證明自己也幫助球隊。