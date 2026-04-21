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▲李勛傑賽後頭還在滴水，就回到休息區接受聯訪，特別保留MVP舞台跳舞時，穿上的女僕裝圍兜兜展示給大家看。（圖／記者林子翔攝）

▲樂天桃猿團長Aby，上週才在社群曝光女僕裝打扮，還笑說不會有下次。（圖／擷取自@abychenoffice）

樂天桃猿今（21）日在主場靠著年輕砲手李勛傑單場雙響砲、包辦4分打點，終場6：1贏球，李勛傑站上英雄訪問台穿著女僕裝，結束後同樣穿著女僕圍兜兜、球帽上戴著飾帶受訪，笑說是他自己主動跟樂天桃猿應援團長Aby借的，「因為我覺得很好看阿，就有問他。」李勛傑本場在七局下得點圈有人情況下，一棒打出三分全壘打，瞬間逆轉戰局，第八局擔任首棒打者，又從賴鴻誠手中扛出一發，單場雙響砲、包辦4分打點。李勛傑透露，他上場前教練沒有太多提醒，只跟我說大概什麼球種要把握去做攻擊。「其實這兩個打席沒有太複雜想法，就是輕鬆去攻擊。」李勛傑笑說，打出去當下甚至都沒有感覺是全壘打，只是帶著讓球隊攻勢延續的想法去揮棒，盡量把球打遠，想不到2次揮擊都出牆，休賽季針對身體素質強化，就是想要能夠反映在球場上，很開心今天有所回報。李勛傑回憶上一次打雙響砲，應該是在國小時，自己完全沒想過長大打到中職，還有機會體驗到雙響砲的爽感，「我現在很像在遊戲裡（不現實感），沒想到有這一天，應該說，沒想到這一天來得這麼快。」李勛傑賽後頭還在滴水，就回到休息區接受聯訪，頭上也戴著MVP舞台跳舞時穿上的女僕裝圍兜兜、還有飾帶，他笑說不是被誰強迫的，而是他自己跟Aby借的，「我覺得很好看阿！」