即便是挑戰世界大賽三連霸的洛杉磯道奇隊，也難逃「牛棚火燒山」的痛苦經驗。隨著明星守護神迪亞茲（Edwin Díaz）被診斷出右手肘游離體需動刀、至少缺陣3個月，道奇隊的冠軍防線出現巨大裂痕。美國媒體《Fansided》近日撰文指出，雖然道奇銀彈充足，但牛棚的波動性與傷病是金錢難以完全解決的，並點名了休士頓太空人守護神阿布瑞尤（Bryan Abreu）在內的4位潛在的交易目標，建議道奇營運總裁弗里曼（Andrew Friedman）應盡速出手。
迪亞茲傷病敲響警鐘 道奇牛棚深度受挑戰
迪亞茲日前在對戰洛磯隊時表現崩盤，隨後證實傷情，這讓他季前簽下的3年6900萬美元合約顯得極其尷尬。迪亞茲成為道奇本季第6位進入傷兵名單的後援投手，儘管目前團隊牛棚防禦率排在聯盟第15，但對於目標奪冠的道奇來說，「普通」就是一種危機。目前陣中雖有維西亞（Alex Vesia）與卓耶（Jack Dreyer）表現穩定，但缺乏右投高槓桿戰力是一大隱憂。
美媒《Fansided》推薦四大交易目標
1. 阿布瑞尤（Bryan Abreu），休士頓太空人隊
阿布瑞尤開季表現慘不忍睹，防禦率高達14.73並丟掉守護神位置。但他自2022年至2025年期間表現極為統治，擁有威力十足的速球與滑球。若太空人持續在分區墊底，這名即將成為自由球員的強投，將是道奇高風險高報酬的補強選擇。
2. 歐布萊恩（Riley O'Brien），聖路易紅雀隊
身為紅雀隊開季的最大驚喜，歐布萊恩本季表現驚人，12.1局投球中送出14次三振且沒有任何保送，防禦率至今仍是完美的0。雖然他受到球團長期控管至2030年，但若道奇願意付出頂級新秀代價，或許能打動紅雀高層。
3. 瓦蘭德（Louie Varland），多倫多藍鳥隊
雖然瓦蘭德在去年世界大賽曾被道奇打爆，但他本季在藍鳥脫胎換骨，10場出賽中投出16次三振僅3次保送，且未失掉任何分數。如果藍鳥隊因傷兵問題退出競爭行列，瓦蘭德將是極佳的奪冠拼圖，唯一的難度在於藍鳥是否願意將大將交易給去年擊敗他們的死敵。
4. 費爾班克斯（Pete Fairbanks），邁阿密馬林魚隊
費爾班克斯雖然防禦率數據看似不佳，但進階數據顯示其預期防禦率（xERA）僅2.59。他擁有豐富的關門經驗，其速球與滑球的組合依然具有高度威脅力。馬林魚隊一向對交易後援投手換取未來戰力持開放態度。
道奇隊目前的投打陣容幾乎完美，唯一的漏洞就在比賽後半段的穩定性。隨著交易大限逐步逼近，為了避免去年差點在季後賽翻船的慘劇重演，道奇隊勢必會在市場上積極運作，尋找能扛下高張力局數的頂級火球男。
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迪亞茲日前在對戰洛磯隊時表現崩盤，隨後證實傷情，這讓他季前簽下的3年6900萬美元合約顯得極其尷尬。迪亞茲成為道奇本季第6位進入傷兵名單的後援投手，儘管目前團隊牛棚防禦率排在聯盟第15，但對於目標奪冠的道奇來說，「普通」就是一種危機。目前陣中雖有維西亞（Alex Vesia）與卓耶（Jack Dreyer）表現穩定，但缺乏右投高槓桿戰力是一大隱憂。
美媒《Fansided》推薦四大交易目標
1. 阿布瑞尤（Bryan Abreu），休士頓太空人隊
阿布瑞尤開季表現慘不忍睹，防禦率高達14.73並丟掉守護神位置。但他自2022年至2025年期間表現極為統治，擁有威力十足的速球與滑球。若太空人持續在分區墊底，這名即將成為自由球員的強投，將是道奇高風險高報酬的補強選擇。
身為紅雀隊開季的最大驚喜，歐布萊恩本季表現驚人，12.1局投球中送出14次三振且沒有任何保送，防禦率至今仍是完美的0。雖然他受到球團長期控管至2030年，但若道奇願意付出頂級新秀代價，或許能打動紅雀高層。
雖然瓦蘭德在去年世界大賽曾被道奇打爆，但他本季在藍鳥脫胎換骨，10場出賽中投出16次三振僅3次保送，且未失掉任何分數。如果藍鳥隊因傷兵問題退出競爭行列，瓦蘭德將是極佳的奪冠拼圖，唯一的難度在於藍鳥是否願意將大將交易給去年擊敗他們的死敵。
費爾班克斯雖然防禦率數據看似不佳，但進階數據顯示其預期防禦率（xERA）僅2.59。他擁有豐富的關門經驗，其速球與滑球的組合依然具有高度威脅力。馬林魚隊一向對交易後援投手換取未來戰力持開放態度。
道奇隊目前的投打陣容幾乎完美，唯一的漏洞就在比賽後半段的穩定性。隨著交易大限逐步逼近，為了避免去年差點在季後賽翻船的慘劇重演，道奇隊勢必會在市場上積極運作，尋找能扛下高張力局數的頂級火球男。