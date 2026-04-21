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總統賴清德原定明日出訪非洲唯一友邦史瓦帝尼，未料今（21）日晚間驚傳中國施壓導致無法成行，總統府秘書長潘孟安證實，塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國，在無預警的狀況之下，無端取消了專機飛航許可，原因就是中國以經濟脅迫在內施壓。賴清德總統任內首度訪問非洲在出發前15小時喊卡，前總統陳水扁任內外交「迷航之旅」，當時引發不小風波，也是因為中國打壓。陳水扁在2006年5月，出訪巴拉圭、哥斯大黎加等拉丁美洲友邦，以及非洲國家利比亞，當時陳水扁總統早於2006年初接受參加哥斯大黎加總統奧斯卡·阿里亞斯（Oscar Arias）就職典禮的邀請，並且計畫前往巴拉圭進行國是訪問。台灣方面在該年2、3月間就向美國提出過境請求，可是美方沒有立即回應，直至啟程前一日才通知可以過境夏威夷及阿拉斯加，並要求飛機僅能加油而不能安排活動。這趟訪問行程於2006年5月3日下午宣布，將於阿拉斯加州首府安克拉治作短暫過境。4日決定取消過境美國，專機改為往西飛行，經阿拉伯聯合大公國阿布達比、荷蘭等航點，繞道前往美洲。離開阿布達比時，「興揚專案」行程才曝光，由於中國駐黎巴嫩大使館阻止總統專機在黎巴嫩過境，專機不得在黎巴嫩降落，遂飛往荷蘭再前往巴拉圭。這趟出訪也因為行程充滿不確定，被封為「迷航之旅」。陳水扁專機5月6日抵達巴拉圭、5月8日抵達哥斯大黎加參加總統就職典禮，2天後離開哥斯大黎加。結束拉丁美洲訪問後，回程時過境訪問利比亞，與利比亞領導人格達費舉行元首會談。陳水扁政府任內擔任駐美代表、國安會前秘書長李大維去年接受媒體專訪時表示，陳水扁過境點原是談舊金山，但美國答應的是檀香山，還有阿拉斯加跟安克拉治等非美國本土城市，陳水扁感到屈辱，乾脆不按預定行程，突然宣布取消過境美國，改飛往利比亞。李大維坦言，當時整個過程，總統飛去哪裡他都不知道。由於當時利比亞跟美國敵對，李大維表示，他還致電當時的美國在台協會（AIT）主席薄瑞光，請美方不用去歡迎，卻被飆美方罵髒話，讓李大維覺得很痛苦，甚至感覺到屈辱的一段時間。陳水扁在利比亞首都的黎波里與格達費進行長達約3小時會談。此行旨在鞏固與友邦關係，當時利比亞亦給予中華民國國民免簽證待遇。新加坡記者陳加昌在2016年出版的《超越島國思維：李光耀的建國路與兩岸情》一書中指出，陳水扁訪問利比亞，格達費與陳水扁會晤，是中國不再表態反對美國推翻格達費政權的因素之一，導致美國放手支援利比亞國內的反對武裝，直到2011年格達費遭推翻為止。