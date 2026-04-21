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總統賴清德原訂明（22）日啟程訪問非洲友邦史瓦帝尼，不料行程卻出現重大變數，由於專機航程預定經過的部分國家在臨行前突然撤回飛航許可，導致出訪計畫被迫暫緩。據了解，這是我國元首出訪少見因飛越許可問題受阻，外交部對此表達遺憾，並強調是在優先考量總統與全體訪團成員安全下，才做出這項艱難決定。外交部長林佳龍透過臉書表示，行程受阻主因是塞席爾、馬達加斯加與模里西斯等國，在核發許可後又臨時反悔。他嚴正譴責中國以政治力干預國際民航運作，抨擊此舉是將飛航情報區「政治化與武器化」，不僅是對台灣的打壓，更是對國際飛航安全與秩序的嚴峻挑戰。他表示，台灣作為主權國家，2300萬人民有權走向世界，任何威權脅迫都無法撼動台灣連結世界的決心。面對出訪生變，林佳龍也向史瓦帝尼王國及過程中提供協助的友盟國家表達感謝。他坦言這類政治手段可能不會是最後一次，但強調台灣會保持冷靜與堅定，持續守護國家尊嚴，並一步步走向世界。目前府方與外交部已完成向史國的初步說明，後續將重新評估相關行程，確保外交工作的穩定推進。