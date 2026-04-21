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美國總統川普（Donald Trump）美東時間21日早上接受訪問，稱自己無意延長停火期限，但樂觀認為美國有機會在明日停火期限到期前與伊朗達成「偉大協議」。美股21日開盤後主要指數齊漲，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲362.51點或0.73％；標普500指數上漲22.27點或0.33％；那斯達克指數上漲86.515點或0.36％；費城半導體指數上漲80.93點或0.84％。根據《CNBC》報導，雖然美國與伊朗第二輪談判前景不明，但國際油價保持穩定，西德州中質原油期貨價格在每桶89美元上下震盪；國際布蘭特原油期貨價格則在每桶95美元上下徘徊。在上週，由於投資人對伊朗戰爭即將結束的期盼，標普500指數和那斯達克指數多次在盤中和收盤時創下歷史新高，這種樂觀氣氛似乎也延續到本週。川普表示伊朗別無選擇必須派出代表團與美國談判，呼籲伊朗把握機會達成協議以「再次成為一個偉大的國家」，並認為美國已處於達成偉大協議的絕佳位置；但另一方面，川普也威脅若談判無果準備再次轟炸伊朗。富國銀行策略師Ohsung Kwon表示，「我們仍然認為市場會出現向上的行情。我們對標普500的上行目標是7300點，時間點在7月，這基本上也是我們原本設定的年終目標」。Ohsung Kwon認為，未來三個月美國經濟狀況將會維持良好。焦點個股方面，台積電ADR在盤中上漲0.85％、輝達股價下跌0.26％、特斯拉下跌0.25％。聯合健康盤中股價大漲超過7％，表現最為亮眼，主要得益於第一季業績超出華爾街預期。