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▲李亦伸指出，KD復出後不只是進攻端增加持球點與關鍵球能力，其牽制力與策應更會全面帶動火箭形勢。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽西區首輪季後賽焦點對決，洛杉磯湖人目前在系列賽取得1：0領先。首戰火箭隊得分王杜蘭特（Kevin Durant）因右膝傷勢缺陣，讓湖人先拔頭籌。針對明日即將展開的第2戰，杜蘭特預計有超過9成機率復出，知名球評李亦伸對此發表深入分析，儘管形勢看似有利於火箭，他仍堅定押寶湖人將奪下2連勝。杜蘭特是在上周訓練時撞到隊友導致右膝受傷，缺席了系列賽首戰。李亦伸指出，KD復出後不只是進攻端增加持球點與關鍵球能力，其牽制力與策應更會全面帶動火箭形勢。「火箭隊本身的武器跟運動能力，尤其是二波籃板、身體對抗性與整體的壓迫性，本來就比湖人隊更出色。」李亦伸分析，以KD能上場的情況來看，這場比賽的形勢應是「64波」，由火箭隊佔上風。這項看法與ESPN預測的「55波」五成勝算略有出入。儘管帳面數據不利，李亦伸仍決定「調皮一點」押寶湖人。他認為湖人隊目前處於極佳的戰鬥狀態，原因有三：一、詹姆斯（LeBron James）的領導力： 在領袖帶隊下，湖人全隊呈現極高的備戰信心。二、角色球員大爆發： 湖人隊目前有5到6名角色球員，不論是三分外線還是攻防兩端，都打出季後賽生涯最好的狀況。三、主帥瑞迪克（JJ Redick）的策略： 李亦伸特別稱讚瑞迪克對於球員精神面與戰術面的抓取非常精準。李亦伸強調，雖然湖人看似只有4成勝算，但目前氣勢正旺，且第2戰依然是在湖人主場進行，對於湖人而言是「必須贏」的比賽。「湖人隊必須要乘勝追擊，因為接下來第3、第4戰拉到火箭隊的主場，情勢就很難講。」李亦伸認為，雖然杜蘭特歸隊會製造很大麻煩，且火箭的禁區防守容易製造湖人失誤，但他依然看好湖人能克服逆境，帶著2比0的領先優勢前往客場。