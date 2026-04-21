根據《CNBC》報導，美國總統川普坦言，對於美股在伊朗衝突期間所展現的強大韌性感到驚訝，他原本預期這場地緣政治危機將會對金融市場造成更嚴重的破壞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
川普在CNBC財經節目中表示，他原本預估道瓊與標普將會暴跌 20%，並且預期國際油價恐將飆升至每桶200美元的天價。

川普指出，他在衝突爆發之初就做好了市場將遭遇猛烈拋售的心理準備。他表示，以為股市會跌得更慘，油價也會更高，現在很高興情況並非如此。

事實上，在衝突爆發的前幾週，受到戰況激烈程度影響，美股確實在劇烈震盪中一度重挫。然而，隨著停火協議的宣布，股市迅速展開強勢反彈，目前道瓊指數距離其在二月初創下的歷史高點僅有一步之遙。

在能源市場方面，川普對於油價未如預期失控感到慶幸，「坦白說，如果你告訴我油價是90美元而不是200美元，我會感到非常驚訝」。他指出，船隻開始尋找其他油源，轉往德州、路易斯安那州，也去了阿拉斯加等地，「這是一個令人驚奇的現象。」

相關新聞

川普稱將與伊朗達成偉大協議！美股開盤齊走高　道指漲逾300點

不想延長停火期限！川普：美國處於達成偉大協議的絕佳位置

川普嘴巴上喊大勝其實非常焦慮！外媒爆他情緒失控　被請出會議室

美伊談判卡關！川普停火期限將至　伊朗代表團仍未出發

林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...