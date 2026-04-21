我是廣告 請繼續往下閱讀

連續多期摃龜的大樂透，今（21）日晚間再度開獎，這期頭獎2.2億元，1注獨得，開在新北市中和區光華街58號的「神將彩券行」。彩券行代理人陳先生接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時，一開始還不知開出頭獎，後來才透露，店內有供奉媽祖、財神爺及玄天上帝，最近剛好玄天上帝生日，有向玄天上帝許願讓店裡開大獎，讓客源多一點，沒想到真的開出大樂透頭獎。第115000046期大樂透今晚開獎，開出的中獎號碼為01、06、17、19、20、40，特別號22，根據台灣彩券公司公布的派彩結果，由於多期頭獎摃龜，這期頭獎有2億2070萬5904元，而且1注獨得，開在新北市中和區光華街58號的「神將彩券行」。彩券行代理人陳先生晚間受訪時表示，這屆才開始經營，至今沒有開過頭獎，對於開出2.2億大樂透頭獎，一開始還不太相信自己店內開頭獎，後來接到許多電話才相信，並表示，店內有供奉從媽祖、財神爺及玄天上帝，是從老家在地自家公廟請來的，覺得是神明保佑帶財。他更透露，最近剛好是玄天上帝生日，他有向玄天上帝許願，看能否讓彩券行開出大獎，讓他客源多一點，沒想到真的開出大樂透頭獎2.2億元。