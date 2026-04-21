28歲慈妹為富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」人氣女孩，過去總以飄逸長髮或俏麗馬尾示人的她，今（21）日在粉專公開剪短髮的影片，全新造型獲得一面倒的好評價，還有粉絲第一眼把女神誤認成日本AV女優河北彩花或是韓團TWICE成員MOMO。
慈妹剪掉多年長頭髮 全新造型撞臉日、韓女星
今天晚間，慈妹上傳一段36秒短片，只見她坐在一間美髮沙龍的位置上，設計師在後方撥弄她的一頭長髮，慈妹則表示自己「又期待又緊張」，沒過幾秒鐘，出現的畫面為散落一地的頭髮，接著頂著俐落鮑伯頭的慈妹現身，比起長髮的她更為靈動、時髦。
慈妹在配文寫下：「新髮型新氣象！想當初剛進富邦也是短頭髮～找回自己的同時，人生也順利的翻篇了！大力的暢聊不管哭或笑，感受一切～真的喜歡到不行！」粉絲也驚豔稱讚：「天啊，好好看」、「完蛋！短髮控戀愛了」、「好不像慈妹」、「我第一眼以為是河北彩花」、「超像MOMO的！」
與隊友並稱富邦三本柱 慈妹好身材天然呆圈粉
慈妹（本名彭翊慈），加入Fubon Angels 8年來以稚齡童顏、156公分嬌小身型及32C、22、30勻稱三圍，還有天然呆性格圈粉球迷，IG吸引46萬人追蹤。慈妹擁有紮實的街舞底子，在舞台上展現出「甜美與帥氣並存」的反差魅力，與隊友並稱「富邦三本柱」之一。
經歷上，慈妹自幼隨父母觀賽培養對棒球的熱愛，因電影《歌舞青春》愛上跳舞，後經老師推薦參加Fubon Angels徵選並成功入選。除了啦啦隊本行，慈妹於2022年正式跨足演藝圈，獲綜藝天王吳宗憲賞識，積極參與綜藝節目錄製，並曾經推出個人翻唱歌曲、參與手遊代言，甚至籌備個人服飾品牌，展現多面向發展。
慈妹IG
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今天晚間，慈妹上傳一段36秒短片，只見她坐在一間美髮沙龍的位置上，設計師在後方撥弄她的一頭長髮，慈妹則表示自己「又期待又緊張」，沒過幾秒鐘，出現的畫面為散落一地的頭髮，接著頂著俐落鮑伯頭的慈妹現身，比起長髮的她更為靈動、時髦。
慈妹在配文寫下：「新髮型新氣象！想當初剛進富邦也是短頭髮～找回自己的同時，人生也順利的翻篇了！大力的暢聊不管哭或笑，感受一切～真的喜歡到不行！」粉絲也驚豔稱讚：「天啊，好好看」、「完蛋！短髮控戀愛了」、「好不像慈妹」、「我第一眼以為是河北彩花」、「超像MOMO的！」
慈妹（本名彭翊慈），加入Fubon Angels 8年來以稚齡童顏、156公分嬌小身型及32C、22、30勻稱三圍，還有天然呆性格圈粉球迷，IG吸引46萬人追蹤。慈妹擁有紮實的街舞底子，在舞台上展現出「甜美與帥氣並存」的反差魅力，與隊友並稱「富邦三本柱」之一。
經歷上，慈妹自幼隨父母觀賽培養對棒球的熱愛，因電影《歌舞青春》愛上跳舞，後經老師推薦參加Fubon Angels徵選並成功入選。除了啦啦隊本行，慈妹於2022年正式跨足演藝圈，獲綜藝天王吳宗憲賞識，積極參與綜藝節目錄製，並曾經推出個人翻唱歌曲、參與手遊代言，甚至籌備個人服飾品牌，展現多面向發展。
慈妹IG