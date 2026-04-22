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洛杉磯道奇隊明星守護神迪亞茲（Edwin Díaz）近日確診右手肘受傷並將動刀，預計缺陣數月，這讓道奇隊的後防大關出現緊急缺口。美國媒體《運動畫刊》（Sports Illustrated）指出，儘管密爾瓦基釀酒人隊目前戰績尚稱穩定，但根據該球團過去「大膽交易明星後援」的傳統，現任守護神梅吉爾（Trevor Megill）極有可能成為道奇隊鎖定的首席接班人選。釀酒人隊過去幾年展現了獨特的操盤風格，即便在競爭季後賽的過程中，也敢於送走合約即將到期的核心投手。最著名的案例包括將黑德（Josh Hader）送往太空人隊，以及在2025年賽季前將威廉斯（Devin Williams）交易至紐約洋基隊。這些交易證明了釀酒人隊並不排斥在價值最高點時將投手脫手，以換取更多未來資產，且往往能透過小聯盟體系迅速補上戰力空缺。由於迪亞茲手術後的復原狀態難以預測，道奇隊急需一名具備「關門」經驗的即戰力。美媒點名釀酒人守護神梅吉爾是最佳選擇。梅吉爾除了本季，明年（2027年）仍具備球團控制權，這非常符合釀酒人「在剩餘1年合約時獲利了結」的習慣，不僅能極大化交易價值，也不至於徹底摧毀牛棚深度。雖然梅吉爾本季表現略有起伏，但若能找回去年水準，對於急需救援火力的道奇隊而言，無疑是沙漠中的甘霖。此外，釀酒人陣中已有瑟帕（Angel Zerpa）與烏里貝（Abner Uribe）兩位潛力新星可隨時接班，這讓交易梅吉爾的可能性大幅提升。隨著迪亞茲倒下，大聯盟各球團皆知曉道奇隊的急迫性。這意味著釀酒人隊在談判桌上佔有優勢，極可能向道奇索取更豐富的新秀包裹。對於目標三連霸的道奇而言，10月的勝利大於一切。若能透過交易換來梅吉爾，不僅能解決目前的燃眉之急，也能為明年球季預買保險。這場關於「後迪亞茲時代」的牛棚大搬風，已成為季中交易市場最受矚目的焦點。