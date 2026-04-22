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星巴克：世界地球日買一送一！10款咖啡優惠：最便宜60元起



星巴克表示，今4月22日（三），世界地球日指定品項好友分享日，活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。 星巴克表示，





最便宜星沁爽只要60元起、消暑星冰樂才78元有找，星巴克世界地球日優惠最後一天快把握。 提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；活動優惠僅適用指定品項，並依各門市現貨為準；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；優惠不併用。 提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；活動優惠僅適用指定品項，並依各門市現貨為準；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；優惠不併用。

▲世界地球日「星巴克買一送一」最後一天，10款飲料、咖啡優惠開喝。（圖／翻攝自星巴克官網）

CoCo都可：世界地球日買一送一！葡萄柚果粒茶35元

可不可熟成紅茶：「經典純茶＋厚乳系列」2杯88元！

▲可不可熟成紅茶「經典純茶＋厚乳系列」2杯88元，最新手搖飲料優惠。（圖／翻攝自可不可熟成紅茶FB）

功夫茶：現折10元！指定消費送「環保編織袋」

大苑子：世界地球日「環保瓶優惠79元」起！



大苑子表示，響應世界地球日，4月22日推出全台門市限定「環保瓶優惠活動」，當天一日限定購買指定人氣飲品「春熙柳丁翡翠」及「芭樂檸檬」，可享獨享瓶79元、分享瓶99元限時優惠（數量有限，售完為止）。 大苑子表示，響應世界地球日，（數量有限，售完為止）。

今天是4月22日世界地球日（Earth Day），星巴克買一送一、最便宜60元起10款咖啡優惠！手搖飲料CoCo都可葡萄柚果粒茶買一送一，可不可熟成紅茶2杯88元，功夫茶現折10元、買6杯飲品送環保編織袋；大苑子環保瓶人氣飲品79元起，本文統整世界地球日優惠一次掌握。活動品項：蜂蜜公爵爆爆星冰茶、冷萃咖啡、濃萃義式厚那堤（含特選）、風味那堤（含特選）、經典紅茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、冰搖檸檬果茶、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、芒果火龍果椰奶星沁爽。CoCo都可每周三好友日，今適逢4月22日世界地球日，相當於「葡萄柚果粒茶買一送一」2杯70元、平均35元一杯滿足水果控。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。經典純茶：胭脂紅茶／茶花輕焙烏龍／半熟烏龍、厚乳系列：半熟烏龍厚乳／茶花烏龍厚乳／生茶烏龍厚乳。提醒大家，活動優惠僅適用線上點（自取／外送）；現場顧客如需享優惠，需掃QRCode點餐；優惠不併用。功夫茶全新開喝「金穀蕎麥奶蓋茶」；世界地球日，呼應國際環保日，，號召民眾揪團開喝手搖飲料優惠。提醒大家，限到店、不累贈，數量有限，送完為止；活動時間依門市公告為準。