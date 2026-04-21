中信兄弟今（21）日在亞太棒球場寫下歷史，由鄭浩均、呂彥青、李振昌聯手完成中職史上第12場無安打比賽，這也是史上第2場「接力無安打」。中華職棒歷史上有12次無安打比賽，「黃衫軍」隊史包辦其中5次，而那些比賽中蹲捕的捕手，除了傳奇名將洪一中、外籍捕手福來喜（Francisco Peña）外，黃鈞聲和高宇杰也榜上有名。

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洪總首開紀錄　福來喜寫外籍首例

中信兄弟（含兄弟象）隊史至今共參與過5場無安打比賽：1992年由傳奇捕手、現任台鋼雄鷹教頭洪一中與洋投尼洛（Ravelo Manzanillo）搭檔，寫下隊史首場紀錄。

2023年外籍捕手福來喜與鄭浩均等人聯手，寫下中職史上首場「接力無安打」。福來喜成為CPBL史上首位參與無安打比賽的外籍捕手，他甚至自爆直到8局才發現正身處紀錄之中。

▲2023年外籍捕手福來喜與鄭浩均等人聯手，寫下中職史上首場「接力無安打」。（圖／中信兄弟提供）
▲2023年外籍捕手福來喜與鄭浩均等人聯手，寫下中職史上首場「接力無安打」。（圖／中信兄弟提供）
黃鈞聲單季2次最神　高宇杰今夜寫歷史

然而，若論參與次數，這兩位名捕都還不是第一。2018年中信兄弟單季出現兩場無安打比賽，單季出現2場分別由艾迪頓（Nick Additon）與紐維拉（Elih Villanueva）達成的紀錄，當時的搭配捕手全都是黃鈞聲。黃鈞聲憑藉單季2度蹲捕無安打比賽，曾長期盤踞隊史第一。

今日捕手高宇杰今日完美引導鄭浩均、呂彥青與李振昌，完成了隊史第5場無安打比賽，這也是史上第2次的接力無安打比賽，兩次皆由兄弟完成。

兄弟隊史無安打比賽投捕搭檔紀錄

年份 投手（含接力） 搭配捕手 紀錄意義
1992 尼洛 洪一中 隊史首場無安打
2018 艾迪頓 黃鈞聲 隊史第2場
2018 紐維拉 黃鈞聲 隊史第3場、捕手單季2次
2023 鄭浩均、呂彥青、謝榮豪、吳俊偉 福來喜 史上首場接力無安打
2026 鄭浩均、呂彥青、李振昌 高宇杰 隊史第3場接力無安打
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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...