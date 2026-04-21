中信兄弟今（21）日在亞太棒球場寫下歷史，由鄭浩均、呂彥青、李振昌聯手完成中職史上第12場無安打比賽，這也是史上第2場「接力無安打」。中華職棒歷史上有12次無安打比賽，「黃衫軍」隊史包辦其中5次，而那些比賽中蹲捕的捕手，除了傳奇名將洪一中、外籍捕手福來喜（Francisco Peña）外，黃鈞聲和高宇杰也榜上有名。
洪總首開紀錄 福來喜寫外籍首例
中信兄弟（含兄弟象）隊史至今共參與過5場無安打比賽：1992年由傳奇捕手、現任台鋼雄鷹教頭洪一中與洋投尼洛（Ravelo Manzanillo）搭檔，寫下隊史首場紀錄。
2023年外籍捕手福來喜與鄭浩均等人聯手，寫下中職史上首場「接力無安打」。福來喜成為CPBL史上首位參與無安打比賽的外籍捕手，他甚至自爆直到8局才發現正身處紀錄之中。
黃鈞聲單季2次最神 高宇杰今夜寫歷史
然而，若論參與次數，這兩位名捕都還不是第一。2018年中信兄弟單季出現兩場無安打比賽，單季出現2場分別由艾迪頓（Nick Additon）與紐維拉（Elih Villanueva）達成的紀錄，當時的搭配捕手全都是黃鈞聲。黃鈞聲憑藉單季2度蹲捕無安打比賽，曾長期盤踞隊史第一。
今日捕手高宇杰今日完美引導鄭浩均、呂彥青與李振昌，完成了隊史第5場無安打比賽，這也是史上第2次的接力無安打比賽，兩次皆由兄弟完成。
兄弟隊史無安打比賽投捕搭檔紀錄
我是廣告 請繼續往下閱讀
中信兄弟（含兄弟象）隊史至今共參與過5場無安打比賽：1992年由傳奇捕手、現任台鋼雄鷹教頭洪一中與洋投尼洛（Ravelo Manzanillo）搭檔，寫下隊史首場紀錄。
2023年外籍捕手福來喜與鄭浩均等人聯手，寫下中職史上首場「接力無安打」。福來喜成為CPBL史上首位參與無安打比賽的外籍捕手，他甚至自爆直到8局才發現正身處紀錄之中。
然而，若論參與次數，這兩位名捕都還不是第一。2018年中信兄弟單季出現兩場無安打比賽，單季出現2場分別由艾迪頓（Nick Additon）與紐維拉（Elih Villanueva）達成的紀錄，當時的搭配捕手全都是黃鈞聲。黃鈞聲憑藉單季2度蹲捕無安打比賽，曾長期盤踞隊史第一。
今日捕手高宇杰今日完美引導鄭浩均、呂彥青與李振昌，完成了隊史第5場無安打比賽，這也是史上第2次的接力無安打比賽，兩次皆由兄弟完成。
兄弟隊史無安打比賽投捕搭檔紀錄
|年份
|投手（含接力）
|搭配捕手
|紀錄意義
|1992
|尼洛
|洪一中
|隊史首場無安打
|2018
|艾迪頓
|黃鈞聲
|隊史第2場
|2018
|紐維拉
|黃鈞聲
|隊史第3場、捕手單季2次
|2023
|鄭浩均、呂彥青、謝榮豪、吳俊偉
|福來喜
|史上首場接力無安打
|2026
|鄭浩均、呂彥青、李振昌
|高宇杰
|隊史第3場接力無安打