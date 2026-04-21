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新北市三重區今（18）日傳出停車場出入口遭封堵事件，位於重陽路三段一處老舊社區的停車場斜坡通道，被人擺放3塊巨石阻擋，導致住戶車輛無法進出，引發爭議。警方獲報後到場了解，確認為土地糾紛所致，目前已協助雙方進行協調。據了解，有網友在臉書社團「我是三重人」貼出現場照片指出，當日下午約5時，有人將3塊大型水泥石塊運至停車場出入口，直接堵住通道，導致多名住戶車輛受困無法離開現場。三重警方指出，該停車場斜坡通道的土地所有權屬於他人，地主疑因不滿停車場長期供住戶使用並產生收益，卻未取得相應利益分配，遂採取擺放巨石的方式阻擋通行，造成社區居民出入受阻。警方已向雙方說明，相關爭議屬於民事糾紛，若協調無法達成共識，可循法律途徑解決。後續將持續關注事件發展，必要時再介入協助或依法處理。