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芝加哥公牛今（21）日深夜傳出重大人事變動！執教長達六個賽季的總教練唐納文（Billy Donovan）正式宣布卸任。在球團本季僅繳出31勝51敗、連季後賽附加賽都難以觸及的慘澹表現後，唐納文與老闆達成協議，選擇主動離職以利球團徹底重組。這也宣告自4月初公牛開除副總裁與總管後，這支昔日傳奇球隊已正式進入「完全重建」模式。唐納文（Billy Donovan）在今日發布的聲明中提到，在與所有權階層進行深入討論後，他決定離開職位。唐納文表示：「我相信讓新的領導者能夠依照其意願去建立教練團，這才最符合公牛隊的利益。」雖然公牛執行長瑞恩斯多夫（Michael Reinsdorf）曾公開表達留人意願，但雙方最終達成共識，認為給予新管理層完全的組閣自由，才是對組織最好的做法。回顧唐納文（Billy Donovan）在風城的執教生涯，他累積了226勝256敗的戰績。雖然曾帶領球隊在2022年重返季後賽，但當時首輪即遭密爾瓦基公鹿擊汰。自此之後，公牛隊始終在東區中下游徘徊，本季更以東區第12名黯然收場。事實上，公牛隊自從2015年後，就再也沒有贏過任何一輪季後賽系列賽。隨著唐納文（Billy Donovan）下台，公牛球團已展開大範圍的獵才行動。目前傳出公牛已獲得多方許可，準備面試包括明尼蘇達灰狼總管羅伊德（Matt Lloyd）、底特律活塞資深副總裁林賽（Dennis Lindsey）、亞特蘭大老鷹副總裁葛拉漢（Bryson Graham）、克里夫蘭騎士助理總管甘錫（Mike Gansey）以及聖安東尼奧馬刺助理總管泰勒普（Dave Telep）等菁英高層。