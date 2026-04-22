芝加哥公牛隊在結束賽季後震撼宣布，與執教6個賽季的總教練多諾萬（Billy Donovan）達成協議，多諾萬將正式辭去總教練一職。儘管公牛球團高層多次表達留人意願，但在球隊行政體系大換血的背景下，多諾萬選擇主動讓位，以便新任籃球營運主管能全面重組教練團。

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多諾萬主動請辭：讓新領導者有空間建立團隊

根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，多諾萬在合約中原本擁有明年賽季的選擇權，但在過去一周與球團老闆進行深度面談後，決定不再執行。

多諾萬在聲明中表示：「為了讓球團的搜尋程序順利展開，我決定離開公牛隊總教練一職。我相信這對公牛隊是最好的安排，能讓新的領導者依其願景建立教練團。」多諾萬身為2025年名人堂成員，強調其離職是為了讓球隊更有彈性地進行改革。

執教6載勝率未過半　老闆大讚其「公牛優先」風範

公牛隊老闆瑞恩斯多夫（Jerry Reinsdorf）坦言，球團從未質疑多諾萬的執教能力，甚至願意提供管理職位留人，但雙方最終達成共識，認為給予新主管完整的決策權對球團未來更重要。老闆盛讚多諾萬：「他把公牛隊放在首位，展現了極高的職業風範。」

統計多諾萬在公牛隊的6年執教生涯，取得例行賽戰績226勝256敗，此勝場數排名公牛隊史第4位（僅次於傑克森、莫塔與錫伯杜）。但球隊僅在2021-22球季進入過1次季後賽（首輪止步），其餘5季皆無緣季後賽。

公牛人事大洗牌　新任營運主管篩選中

公牛隊本季再度無緣季後賽，球團已於4月6日開除執行副總裁卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）與總經理艾弗斯利（Marc Eversley）。目前球團正積極物色新的籃球營運首腦，面試名單包括灰狼隊總經理勞埃德（Matt Lloyd）、活塞隊資深副總裁林賽（Dennis Lindsey）以及騎士隊總經理甘西（Mike Gansey）等人。

現年60歲的多諾萬並未打算退休，據消息指出，他仍計畫繼續其NBA執教生涯，並有望成為今夏自由市場上最受矚目的教練人選。隨著主帥之位懸缺，這支傳統勁旅將進入完全重建的「後多諾萬時代」。

公牛隊史上教練勝場數排行

教練 執教期間 勝場數 季後賽次數
傑克森 (Phil Jackson) 1990-98 545 9
莫塔 (Dick Motta) 1969-76 356 6
錫伯杜 (Tom Thibodeau) 2011-15 255 5
多諾萬 (Billy Donovan) 2021-26 226 1
史凱爾斯 (Scott Skiles) 2004-08 165 3
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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...