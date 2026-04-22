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▲「騰鮨」由已經有超過20年餐飲資歷的阿文師傅主掌。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「騰鮨」的食材標榜每周自日本各地採購當季最新鮮的漁貨（圖／記者葉盛耀攝）

▲「騰鮨」主打板前現捏江戶前壽司（圖／記者葉盛耀攝）

「日本三大名蟹」毛蟹出動 做成壽司、蒸蛋都超甜

▲不論是以松葉蟹或是毛蟹來製作蒸蛋，都有著飽滿鮮甜與滑嫩口感。（圖／記者葉盛耀攝）

母親節檔期升值不加價 打卡還送康乃馨和菓子

▲「騰鮨」的和菓子外型相當雅緻，因應母親節也將送上康乃馨和菓子。（圖／記者葉盛耀攝）

「巴黎廳1930 × 高山英紀」迎母親節 點指定套餐將贈香檳

▲巴黎廳1930X高山英紀母親節套餐依主菜食材與配置升階（圖／亞都麗緻提供）

「騰鮨」位在素有「米其林一條街」之稱的台北大直樂群三路上，默默地經營了7年，因食材新鮮，且擁有超過20年資歷的阿文師傅（黃鴻文）又能為熟客們的喜好量身訂做菜式，成為了企業老闆或熟客包場首選，這幾年晉升為不容易預約的傳說店家。而「騰鮨」雖店名為「鮨」，是主打壽司，但是套餐內穿插了許多割烹料理像是椀物、炸物、鍋物等，也是受歡迎的原因。在這裡吃一頓飯午餐每人3500 元起+10%、晚餐6000元起+ 10%，且最近也推出了母親節套餐。阿文師傅提到，「騰鮨」原本專做熟客包場制，店面隔壁幾家全是米其林得主，堪稱是星星熠熠的一條街，但「騰鮨」也獨自發光，經營已邁入第7年，並於這兩年逐漸正式打開大門，不單單只收熟客了，最重要的是還打造「全齡友善」，不管是小孩或老人都可以安排訂位，甚至也標榜寵物友善。「騰鮨」的食材標榜每周自日本各地採購當季最新鮮的漁貨，搭配主廚選用新潟的越光米做出的醋飯，並以江戶前壽司樣貌呈現，本季新菜單中，就有海膽軍艦壽司、北海道干貝壽司等。而「騰鮨」雖然以「鮨」為店名，這裡卻不只有壽司，阿文師傅在每季套餐中穿插設計割烹料理，搭配先付、椀物、炸物等，尤其是最近更可吃到日本三大蟹「鱈場蟹、毛蟹、松葉蟹」其中兩款蟹的多元呈現。阿文師傅現場秀出那剛蒸熟的兩隻毛蟹與松葉蟹，先引誘食客目光，接著就快刀大卸八塊並熟稔技法切割蟹腳，轉瞬間端出鮮甜迷人的毛蟹壽司卷，搭上蟹膏提味，入口充斥飽滿的鮮甜。後再呈上松葉蟹蒸蛋，滑嫩質地堪稱入口即化，更有醉人的甜韻堪稱老少嫌疑的一道菜，不過要提醒的是，松葉蟹產季將過，之後也可能會以全毛蟹上場。套餐中菜餚多元，還包含了酒肴，像是師傅手工醃製的烏魚子。阿文師傅提到，母親節菜單的套餐原則上與平常價格一樣，其中晚餐更豐盛，還會加贈來自日本當季的青魽魚刺身和鮪魚握壽司，也把烤鮮魚食材升級為珍貴的紅喉。尤其毛蟹蒸蛋和毛蟹壽司捲，肯定將是邁入夏季後最亮眼的新菜色。阿文師傅更提醒，只要在母親節檔期用餐打卡，不論是FB或IG都可，即加贈一份手工現作的「康乃馨和菓子」。▪️地址：台北市中山區樂群三路285號電話：02-8502-3882LINE：0928838882另一家米其林一星肯定的高檔餐廳「巴黎廳1930 × 高山英紀」，也宣告有新菜單，套餐包含主廚歡迎小點、湯品「竹筍、蕪菁、海苔、油菜花」、「蟹肉霜淇淋」；主菜則提供「炭火胭脂鴨」、升級版「日本A5和牛」或「法國藍龍蝦」等選擇，甜點則為法式千層酥。四款套餐依主菜食材與配置升階，每位自4800元+10%至1萬2800元+10%。而線上訂位用餐目的填寫「慶祝母親節」，即贈每位來訪的媽媽感恩玫瑰花束乙份；用餐當天媽咪身著代表法國國旗之藍、白、紅色套裝或洋裝入場、並選用1萬2800以上套餐，即贈送麗緻熊香檳乙組（價值5200元）。