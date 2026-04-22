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洛杉磯湖人球迷的期待再度落空！雖然球星唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）週一出現在球隊練習場進行投籃，但球團今（22）日正式公告，兩人確定無法在對決休士頓火箭的系列賽第二戰中登場。隨著傷停天數不斷增加，這對洛城雙衛何時能重返賽場，已成為決定系列賽走向的關鍵變數。自從4月2日對陣雷霆拉傷腿筋後，唐西奇的傷勢就備受關注。即便期間傳出他曾遠赴歐洲尋求特殊治療，希望能縮短復健時程，但今日的公告證明了傷勢的棘手程度。週一的練習中，唐西奇（Luka Doncic）僅能與里夫斯（Austin Reaves）進行非接觸性的定點投籃與罰球練習，強度遠低於季後賽等級的對抗。里夫斯則持續受到斜肌拉傷困擾。兩人目前都被列入「無限期缺陣」名單，是否能在剩餘的系列賽中回歸，湖人醫療小組依然三緘其口。相對於湖人的傷情慘澹，休士頓火箭則迎來好消息。當家球星杜蘭特（Kevin Durant）在膝傷缺席首戰後，復原進度極為樂觀，目前的出賽狀態已被提升至「賽前決定」。若杜蘭特順利歸隊，對於缺乏兩名核心外線防守大將的湖人來說，防線壓力將呈幾何倍數增長。在失去了唐西奇的組織能力後，湖人隊在首戰靠著詹姆斯（LeBron James）神級的傳球調度，以107：98搶下首勝。第二戰，湖人勢必需要更多角色球員挺身而出。