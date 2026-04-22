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▲湖人在首戰仍靠著老將詹姆斯（LeBron James）19分、13助攻的全能表現，以及肯納德（Luke Kennard）季後賽生涯新高的27分帶領下取勝。（圖／美聯社／達志影像）

湖人、火箭G2傷兵報告



球隊 球員 狀態 傷勢原因 湖人 唐西奇 (Luka Doncic) 缺陣 腿筋受傷 湖人 里夫斯 (Austin Reaves) 缺陣 左腹斜肌拉傷 火箭 杜蘭特 (Kevin Durant) 賽前決定 右膝挫傷 火箭 范佛利特 (Fred VanVleet) 缺陣 傷情未揭露 火箭 亞當斯 (Steven Adams) 缺陣 膝蓋手術恢復

NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽首輪「湖火大戰」第2戰開打在即，雙方球團今日更新了最新傷兵名單。洛杉磯湖人確定將再度缺少兩大得分主力，除了明星後衛唐西奇（Luka Doncic）持續缺陣，主力得分後衛里夫斯（Austin Reaves）也確定因傷無法出戰第2戰。而休士頓火箭方面，梵維利特（Fred VanVleet）與亞當斯（Steven Adams）缺陣，不過根據ESPN知名記者Shams Charania報道，「KD」杜蘭特（Kevin Durant）因膝部肌腱挫傷缺席G1後，已經獲準出戰對陣湖人的系列賽G2。根據NBA官方傷兵報告，湖人隊後衛里夫斯因左腹斜肌拉傷，已被列為第2戰「缺陣（Out）」。里夫斯本季表現亮眼，場均繳出23.3分、5.5助攻與4.7 rebounds，是隊內第二得分點。這項傷勢不僅讓他缺席剩餘例行賽，目前看來整個首輪系列賽能否回歸都存在變數。此外，湖人頭號得分手唐西奇也因腿筋傷勢持續掛傷號。這意味著湖人將在缺乏場均貢獻合計超過56分的兩名大將情況下，試圖守住主場優勢。主帥瑞迪克（JJ Redick）表示，唐西奇目前仍處於無限期缺陣狀態。火箭隊首戰以98：107吞敗，主因之一便是少了杜蘭特。杜蘭特因右膝挫傷缺席G1，今日賽前被列為「出賽成疑（Questionable）」，直到熱身階段做完測試，才被醫生獲准「開綠燈」，等來了可出賽通知。儘管如此，火箭仍面臨後場指揮官梵維利特（Fred VanVleet）與中鋒亞當斯（Steven Adams）缺陣的困境，這將加重年輕核心球員如申根（Alperen Sengun）與湯普森（Amen Thompson）的負擔。即便陣容殘缺，湖人在首戰仍靠著老將詹姆斯（LeBron James）19分、13助攻的全能表現，以及肯納德（Luke Kennard）季後賽生涯新高的27分帶領下取勝。現年41歲的詹姆斯在唐西奇缺陣期間，場均助攻提升至10.3次，完美轉型為組織核心。首戰湖人先發五人得分全數上雙，艾頓（Deandre Ayton）也有19分、11籃板的全能演出，發揮出不錯的團隊戰力。目前湖人雖保有1：0領先，但由於賽前杜蘭特可能回歸，博彩公司仍稍微看好火箭，最終杜蘭特也確實可以出賽。根據《運動畫刊》公布的賠率，湖人在第2戰被受讓4.5分。這場關鍵對決將於台灣時間周三上午在洛杉磯加密貨幣網體育館（Crypto.com Arena）點燃戰火。