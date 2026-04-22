NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽首輪「湖火大戰」第2戰開打在即，雙方球團今日更新了最新傷兵名單。洛杉磯湖人確定將再度缺少兩大得分主力，除了明星後衛唐西奇（Luka Doncic）持續缺陣，主力得分後衛里夫斯（Austin Reaves）也確定因傷無法出戰第2戰。而休士頓火箭方面，梵維利特（Fred VanVleet）與亞當斯（Steven Adams）缺陣，不過根據ESPN知名記者Shams Charania報道，「KD」杜蘭特（Kevin Durant）因膝部肌腱挫傷缺席G1後，已經獲準出戰對陣湖人的系列賽G2。
湖人戰力吃緊 里夫斯、唐西奇雙雙缺席
根據NBA官方傷兵報告，湖人隊後衛里夫斯因左腹斜肌拉傷，已被列為第2戰「缺陣（Out）」。里夫斯本季表現亮眼，場均繳出23.3分、5.5助攻與4.7 rebounds，是隊內第二得分點。這項傷勢不僅讓他缺席剩餘例行賽，目前看來整個首輪系列賽能否回歸都存在變數。
此外，湖人頭號得分手唐西奇也因腿筋傷勢持續掛傷號。這意味著湖人將在缺乏場均貢獻合計超過56分的兩名大將情況下，試圖守住主場優勢。主帥瑞迪克（JJ Redick）表示，唐西奇目前仍處於無限期缺陣狀態。
杜蘭特復出成懸念 主帥強調移動力
火箭隊首戰以98：107吞敗，主因之一便是少了杜蘭特。杜蘭特因右膝挫傷缺席G1，今日賽前被列為「出賽成疑（Questionable）」，直到熱身階段做完測試，才被醫生獲准「開綠燈」，等來了可出賽通知。
儘管如此，火箭仍面臨後場指揮官梵維利特（Fred VanVleet）與中鋒亞當斯（Steven Adams）缺陣的困境，這將加重年輕核心球員如申根（Alperen Sengun）與湯普森（Amen Thompson）的負擔。
詹姆斯領軍抗壓 角色球員信心爆棚
即便陣容殘缺，湖人在首戰仍靠著老將詹姆斯（LeBron James）19分、13助攻的全能表現，以及肯納德（Luke Kennard）季後賽生涯新高的27分帶領下取勝。現年41歲的詹姆斯在唐西奇缺陣期間，場均助攻提升至10.3次，完美轉型為組織核心。
首戰湖人先發五人得分全數上雙，艾頓（Deandre Ayton）也有19分、11籃板的全能演出，發揮出不錯的團隊戰力。
賽前預測與賠率
目前湖人雖保有1：0領先，但由於賽前杜蘭特可能回歸，博彩公司仍稍微看好火箭，最終杜蘭特也確實可以出賽。根據《運動畫刊》公布的賠率，湖人在第2戰被受讓4.5分。這場關鍵對決將於台灣時間周三上午在洛杉磯加密貨幣網體育館（Crypto.com Arena）點燃戰火。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據NBA官方傷兵報告，湖人隊後衛里夫斯因左腹斜肌拉傷，已被列為第2戰「缺陣（Out）」。里夫斯本季表現亮眼，場均繳出23.3分、5.5助攻與4.7 rebounds，是隊內第二得分點。這項傷勢不僅讓他缺席剩餘例行賽，目前看來整個首輪系列賽能否回歸都存在變數。
此外，湖人頭號得分手唐西奇也因腿筋傷勢持續掛傷號。這意味著湖人將在缺乏場均貢獻合計超過56分的兩名大將情況下，試圖守住主場優勢。主帥瑞迪克（JJ Redick）表示，唐西奇目前仍處於無限期缺陣狀態。
火箭隊首戰以98：107吞敗，主因之一便是少了杜蘭特。杜蘭特因右膝挫傷缺席G1，今日賽前被列為「出賽成疑（Questionable）」，直到熱身階段做完測試，才被醫生獲准「開綠燈」，等來了可出賽通知。
儘管如此，火箭仍面臨後場指揮官梵維利特（Fred VanVleet）與中鋒亞當斯（Steven Adams）缺陣的困境，這將加重年輕核心球員如申根（Alperen Sengun）與湯普森（Amen Thompson）的負擔。
詹姆斯領軍抗壓 角色球員信心爆棚
即便陣容殘缺，湖人在首戰仍靠著老將詹姆斯（LeBron James）19分、13助攻的全能表現，以及肯納德（Luke Kennard）季後賽生涯新高的27分帶領下取勝。現年41歲的詹姆斯在唐西奇缺陣期間，場均助攻提升至10.3次，完美轉型為組織核心。
首戰湖人先發五人得分全數上雙，艾頓（Deandre Ayton）也有19分、11籃板的全能演出，發揮出不錯的團隊戰力。
賽前預測與賠率
目前湖人雖保有1：0領先，但由於賽前杜蘭特可能回歸，博彩公司仍稍微看好火箭，最終杜蘭特也確實可以出賽。根據《運動畫刊》公布的賠率，湖人在第2戰被受讓4.5分。這場關鍵對決將於台灣時間周三上午在洛杉磯加密貨幣網體育館（Crypto.com Arena）點燃戰火。
湖人、火箭G2傷兵報告
|球隊
|球員
|狀態
|傷勢原因
|湖人
|唐西奇 (Luka Doncic)
|缺陣
|腿筋受傷
|湖人
|里夫斯 (Austin Reaves)
|缺陣
|左腹斜肌拉傷
|火箭
|杜蘭特 (Kevin Durant)
|賽前決定
|右膝挫傷
|火箭
|范佛利特 (Fred VanVleet)
|缺陣
|傷情未揭露
|火箭
|亞當斯 (Steven Adams)
|缺陣
|膝蓋手術恢復
更多「2026NBA季後賽」相關新聞。