我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平，昨戰跑出本季第1次盜壘成功，他今年正式以「投打二刀流」開季後，為避免受傷風險，明顯降低盜壘次數，直到本季第22場比賽才完成首盜。季前採訪中，大谷翔平就曾透露，「今年最大目標就是以二刀流身分完成整季。」大谷翔平昨役首局首打席靠著對手失誤上壘，隨後在下一棒打者寇爾（Alex Call）打擊時果斷起跑，最終成功盜上二壘，回顧大谷過去3年，他共累積99 次盜壘成功，並在2024年以單季54轟、59盜，締造史無前例的「50＋50」紀錄，自從2023年以來，大谷翔平每年都跑出至少20盜，但今年想維持紀錄遇到挑戰。今年是大谷翔平轉戰道奇的第3年，他季前就宣布將以「投打二刀流」迎接開季，甚至放棄在WBC經典賽上登板，目的就是達成回歸先發輪值的計畫，季前一次採訪時，大谷翔平透露，自認表現最好的一年，不是2024年專注打者身分，完成史詩級的54轟、59盜球季，而是至今唯一以二刀流身分、投完整季的2022年。大谷翔平分析道，回顧天使時期的2022年，大谷翔平在打擊端繳出34轟、11盜、OPS.875的頂尖成績，同時作為先發投手，整季出賽28場拿到15勝9敗、防禦率2.33，並吃下166局，是至今唯一1季，達到大聯盟規定投球局數。普遍認為，若大谷翔平本季想重現2022年的二刀流宰制力，為了減輕身體負荷、降低受傷風險，在盜壘嘗試上可能會相對自制，儘管他本人從未透露會這麼做，但直到4月下旬、第22場出賽才首次盜壘成功，已經展現出健康為首的概念。實際上，攤開大谷翔平大聯盟9個球季，擔任打者累積285轟、166次盜壘、OPS.956，累積36WAR（勝場貢獻）；擔任先發投手，則出賽103場拿下41勝20敗、防禦率2.91成績，累積17WAR（勝場貢獻）。儘管投手端也曾證明自己有王牌能力，但打擊端累積起的無數榮耀，成就依舊明顯高於投手，當然這與投手這項職位本身對健康需求程度極高有關，因而大谷翔平才會將健康二刀流、投滿整季視為一項挑戰。他始終沒有忘記生涯最大目標，就是一位向世人證明，他不只是當代最可怕的打者，而是一位真正的「二刀流」球員。