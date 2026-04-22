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▲中信兄弟與去年效力統一獅的強投飛力獅達成共識，這名頂尖右投將改名為「菲力士」披上黃衫。（圖／中信兄弟提供）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

開季陷入谷底的中華職棒「黃衫軍」中信兄弟，昨（21）日宣布洋將補強，網羅統一7-ELEVEn獅前洋投飛力獅（Felix Pena），並改譯名為「菲力士」。球評王翊亘指出，目前兄弟一軍2羅戈（Nivaldo Rodriguez）、勝騎士（Mario Sanchez）表現出賽，但3號的人選無論是黎克（Nick Nelson）或是二軍的洋投群都不夠穩定，因此找來菲力士救火是很好的3號洋投補強，唯一需要注意的是，菲力士原本效力的墨西哥聯盟尚未開季，菲力士是否已經進入賽季模式，仍需要觀察。菲力士去年來台發展，加入獅隊，譯名為飛力獅，一軍出賽21場，拿下10勝3敗，防禦率1.91，本季未與獅隊續約，2月傳出菲力士加盟墨西哥聯盟的尤卡坦獅子隊（Leones de Yucatan），不過兄弟開季狀態欠佳，昨日正式官宣，網羅菲力士來台助陣。球評王翊亘指出，兄弟目前一軍前2名洋將羅戈、勝騎士已經表現非常好，找來菲力士最大目的，是補強一軍第3、4號洋投，「因為黎克表現並不是很穩定，但二軍的洋將無論是德保拉（Jose De Paula）或陶樂（Kyle Tyler）狀態都沒有很好，所以讓兄弟在洋將端無法充分運用到4人註冊名單的輪替。」王翊亘認為，菲力士在中職有一定的實績，而且也很清楚中職洋將的升降模式，因此來台後基本上不會有適應的問題。但菲力士也說，菲力士的狀態還是需要觀察，「他在墨西哥聯盟其實還沒開季，所以身體狀況是不是已經完全到了球季的狀態，還要再多等待一下。」王翊亘直言，如果菲力士的狀態沒問題，對兄弟來說，就會有洋將輪替的空間，「至少在先發輪值內，可以跟羅戈跟勝騎士去做輪替，這是很好的3號先發的補強，以目前兄弟較為殘破的牛棚陣容來說，壓力也會小一點，可以專心把人力顧在6到9局，期待能夠扭轉目前的困境。」