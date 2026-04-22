中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（22）日共有3場比賽，昨（21）日成功止敗的中信兄弟，今日推出王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，目標本季首次2連勝，交手統一7-ELEVEn獅新洋投銳力獅（Denyi Reyes）；台鋼雄鷹與味全龍目前在聯盟並列龍頭，今日將要正面交鋒，雙方各自推出洋投後勁（Bradin Hagens）與魔神龍（Marcelo Martinez）；樂天桃猿與富邦悍將今日都推出土投先發，由本季初登板的劉家翔交手游霆崴。《NOWnews》整理出4月22日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
⚾2026年中職戰績表（截至4月21日賽後）：
兄弟推羅戈拚本季首度2連勝 交手獅隊新洋投銳力獅
亞太賽事，獅隊目前排名第4，今日推出新洋投銳力獅先發，銳力獅為中職一軍初登板，本季在二軍出賽2場，拿下2勝，防禦率是完美的0。
兄弟目前排名聯盟墊底，今日由王牌洋投羅戈掛帥，本季出賽4場吞下3敗，防禦率3.91，羅戈本季與獅隊有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率5.40。
📍統一獅主場轉播資訊
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廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
桃猿劉家翔本季初登板 交手悍將游霆崴
桃園賽事，桃猿目前排名第5，今日推出左投劉家翔先發，是本季一軍初登板。劉家翔本季在二軍出賽3場，拿下3勝，防禦率3.18。劉家翔生涯與悍將無交手紀錄，今日將是初次對決。
悍將目前排名第3，今日由土投游霆崴掛帥，本季出賽2場吞下1敗，防禦率1.64。游霆崴去年與桃猿交手3次，無勝敗紀錄，對戰防禦率5.40。
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雄鷹、龍隊龍頭對決 後勁強碰魔神龍
嘉義市賽事，雄鷹目前與龍隊並列龍頭，推出王牌洋投後勁先發，本季出賽3場拿下3勝，防禦率僅1.04。後勁去年與龍隊交手3場，拿下3勝，對戰防禦率1.50。
龍隊則是推出洋投魔神龍應戰，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率0。去年與雄鷹交手4場，魔神龍拿下3勝1敗，對戰防禦率僅1.35。
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❗️今日亞太氣溫落在27至29度、降雨機率10%，桃園氣溫落在26至27度、降雨機率10%，嘉義市氣溫落在27至29度、降雨機率10%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|15
|10-5-0
|0.667
|-
|1
|台鋼雄鷹
|16
|10-5-1
|0.667
|0
|3
|富邦悍將
|15
|8-7-0
|0.533
|2
|4
|統一獅
|16
|7-8-1
|0.467
|3
|5
|樂天桃猿
|16
|7-9-0
|0.448
|3.5
|6
|中信兄弟
|16
|4-12-0
|0.250
|6.5
亞太賽事，獅隊目前排名第4，今日推出新洋投銳力獅先發，銳力獅為中職一軍初登板，本季在二軍出賽2場，拿下2勝，防禦率是完美的0。
兄弟目前排名聯盟墊底，今日由王牌洋投羅戈掛帥，本季出賽4場吞下3敗，防禦率3.91，羅戈本季與獅隊有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率5.40。
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桃園賽事，桃猿目前排名第5，今日推出左投劉家翔先發，是本季一軍初登板。劉家翔本季在二軍出賽3場，拿下3勝，防禦率3.18。劉家翔生涯與悍將無交手紀錄，今日將是初次對決。
悍將目前排名第3，今日由土投游霆崴掛帥，本季出賽2場吞下1敗，防禦率1.64。游霆崴去年與桃猿交手3次，無勝敗紀錄，對戰防禦率5.40。
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嘉義市賽事，雄鷹目前與龍隊並列龍頭，推出王牌洋投後勁先發，本季出賽3場拿下3勝，防禦率僅1.04。後勁去年與龍隊交手3場，拿下3勝，對戰防禦率1.50。
龍隊則是推出洋投魔神龍應戰，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率0。去年與雄鷹交手4場，魔神龍拿下3勝1敗，對戰防禦率僅1.35。
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