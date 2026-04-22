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⚾2026年中職戰績表（截至4月21日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 15 10-5-0 0.667 - 1 台鋼雄鷹 16 10-5-1 0.667 0 3 富邦悍將 15 8-7-0 0.533 2 4 統一獅 16 7-8-1 0.467 3 5 樂天桃猿 16 7-9-0 0.448 3.5 6 中信兄弟 16 4-12-0 0.250 6.5

▲統一獅新洋投銳力獅今日迎接中職一軍初登板，交手中信兄弟。（圖／統一獅提供,2026.2.11）

▲富邦悍將游霆崴先發交手樂天桃猿，目標本季首勝。（圖／富邦悍將提供,2026.4.22）

▲味全龍魔神龍今日先發交手台鋼熊應後勁，雙方目前並列聯盟龍頭。（圖／味全龍提供,2026.4.15）

❗️今日亞太氣溫落在27至29度、降雨機率10%，桃園氣溫落在26至27度、降雨機率10%，嘉義市氣溫落在27至29度、降雨機率10%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（22）日共有3場比賽，昨（21）日成功止敗的中信兄弟，今日推出王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，目標本季首次2連勝，交手統一7-ELEVEn獅新洋投銳力獅（Denyi Reyes）；台鋼雄鷹與味全龍目前在聯盟並列龍頭，今日將要正面交鋒，雙方各自推出洋投後勁（Bradin Hagens）與魔神龍（Marcelo Martinez）；樂天桃猿與富邦悍將今日都推出土投先發，由本季初登板的劉家翔交手游霆崴。亞太賽事，獅隊目前排名第4，今日推出新洋投銳力獅先發，銳力獅為中職一軍初登板，本季在二軍出賽2場，拿下2勝，防禦率是完美的0。兄弟目前排名聯盟墊底，今日由王牌洋投羅戈掛帥，本季出賽4場吞下3敗，防禦率3.91，羅戈本季與獅隊有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率5.40。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網桃園賽事，桃猿目前排名第5，今日推出左投劉家翔先發，是本季一軍初登板。劉家翔本季在二軍出賽3場，拿下3勝，防禦率3.18。劉家翔生涯與悍將無交手紀錄，今日將是初次對決。悍將目前排名第3，今日由土投游霆崴掛帥，本季出賽2場吞下1敗，防禦率1.64。游霆崴去年與桃猿交手3次，無勝敗紀錄，對戰防禦率5.40。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網嘉義市賽事，雄鷹目前與龍隊並列龍頭，推出王牌洋投後勁先發，本季出賽3場拿下3勝，防禦率僅1.04。後勁去年與龍隊交手3場，拿下3勝，對戰防禦率1.50。龍隊則是推出洋投魔神龍應戰，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率0。去年與雄鷹交手4場，魔神龍拿下3勝1敗，對戰防禦率僅1.35。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網