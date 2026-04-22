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談判陷入僵局引發憂慮

能源與市場觀點

股市整體表現與個股動態

美國與伊朗為期2週的停火時間預計在美東時間22日晚間到期，市場對停火後局勢發展的不確定性升高，投資人擔心兩國無法在時限前達成和平協議，美股主要指數週二（21日）多收跌。道瓊工業指數下跌293.18點或0.59%，收報49149.38點；標普500指數下挫45.13點或0.63%，收在7064.01點；那斯達克指數下跌144.43點或0.59%，收24259.96點；費城半導體指數上漲48.00點或0.50%，收9647.22點。根據CNBC報導，接近收盤時，華爾街對美伊和談前景的緊張情緒加劇。據《紐約時報》與Axios引述知情官員報導，由於德黑蘭方面缺乏誠意，美國副總統范斯（JD Vance）前往參加伊朗談判的行程已暫時擱置。而在股市收盤後不久，美國總統川普（Donald Trump）表示，停火協議將延長至伊朗提交正式提案為止。川普週二稍早曾向CNBC表示，他預期美伊能達成一項「偉大的協議」。然而，川普也補充道，如果停火期限前未簽署協議，美軍已「準備好」轟炸伊朗，且他原本並不打算延長期限。此外，川普週二上午也在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指責伊朗「多次違反停火協議！」。由於先前對協議達成的預期落空，油價扭轉了近日的跌勢。西德州中級原油（WTI）期貨上漲2.81%，收於每桶92.13美元；布蘭特原油期貨上漲3.14%，以每桶98.48美元作收。Zacks投資管理公司首席市場策略師馬爾伯里（Brian Mulberry）表示：「在這種情況下建立信任非常困難。與伊朗的長期糾葛讓人懷疑任何協議的持久性，且考慮到其軍方與政府高層的分歧，伊朗代表團未必有能力執行和平協議。」不過，他仍預期有關荷姆茲海峽控制權的問題將在「本週末前獲得解決」。週一主要指數已因停火協議即將到期而走低，市場反彈動能略微減弱，那斯達克指數也終結了自1992年以來最長的13連漲紀錄。儘管如此，包含馬爾伯里在內的華爾街人士仍看好股市前景。他指出，第一季財報表現強勁，預計盈餘將有兩位數的成長，營收也相當亮眼，「這是不容忽視的利多因素」。個股方面，台積電ADR（TSM）22日漲1.84美元或0.50％、收368.08美元。聯合健康保險（UnitedHealth）第一季業績優於預期並調高盈餘展望，股價大漲約7%。亞馬遜（Amazon） 在同意向人工智慧新創公司Anthropic加碼投資高達250億美元後，股價上漲0.7%。