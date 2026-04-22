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▲朱軒洋（左）與吳卓源（右）因拍《搜查瑠公圳》鬧出劈腿風波，如今兩人疑似又復合了。（圖／伯樂影業提供）

男演員朱軒洋和女歌手吳卓源2024年4月爆出在河濱公園親密互動、隔著口罩接吻，導致朱軒洋與當時的網紅女友Cindy分手，形象跌落谷底，他與吳卓源為了避嫌也因此切割。想不到如今2年後，朱軒洋與吳卓源爆出復合，兩人都搬到內湖當鄰居，朱軒洋甚至被拍到能自由進出吳卓源住處，顯然往來密切。據《鏡週刊》報導，朱軒洋14日離開自己的內湖住家後，騎腳踏車又轉搭公車，進入另一處內湖華廈過夜。結果19日就被狗仔拍到，戴著口罩帽子的吳卓源返回同一處華廈，顯然該住處就是吳卓源的新家，而朱軒洋也有鑰匙，能自由進出，兩人搬到內湖當鄰居，昔日舊情死灰復燃。回顧兩人先前的偷情風波，朱軒洋和吳卓源因拍電影《搜查瑠公圳》越走越近，最後朱軒洋更趁著當時的女友Cindy出國時，與吳卓源在河濱公園約會；吳卓源直接坐在朱軒洋腿上，舉止親密，此事爆出後讓兩人形象跌落谷底。隨後雙方也進行切割，互不往來，甚至宣傳電影時也零互動；朱軒洋被Cindy分手後，也搬離當時同居的愛巢。