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美國總統川普21日宣布延長為期兩週的美伊停火協議，並稱由於德黑蘭政府內部「嚴重分裂」，此次延期是必要的，並指示美國海軍持續封鎖伊朗港口。根據CNBC報導，川普在在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，由於德黑蘭領導層「嚴重分裂」，因此有必要延長停火。他指出，先前宣布的停火協議將於週三（22日）結束，但現在該協議將繼續有效，直至伊朗領導人和代表提交一份統一方案，以結束與美國和以色列的戰爭。川普在文中表示，「基於伊朗政府嚴重分裂（這並不令人意外），並應巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）及總理夏立夫（Shehbaz Sharif）的請求，我們被要求暫緩對伊朗國土的攻擊，直到他們的領導人及代表能提出一份統一的提案為止。」川普強調，「因此我已指示我們的軍隊持續封鎖，在其他方面保持備戰狀態，並延長停火直到他們提交方案和結束相關討論為止，不論結果為何。」在川普發表聲明之前，有報導稱副總統范斯（JD Vance）原定前往巴基斯坦與伊朗官員進行第二輪和談的行程已暫緩；此外，伊朗官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導稱，德黑蘭談判代表已透過巴基斯坦的中介機構通知美方，他們不會出席後續談判。塔斯尼姆通訊社報導稱：「伊朗今天最終宣布，在這種情況下參加談判是浪費時間，因為美國正阻礙達成任何合適的協議。」據路透社報導，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）的一位顧問稱，川普延長停火是為了發動突襲而「爭取時間的手段」。該顧問在社群平台X（舊稱推特）上發文指出，美國海軍對伊朗港口的持續封鎖「與轟炸無異，必須以軍事手段回應」。川普21日稍早接受CNBC節目《Squawk Box》採訪時，被問及是否會延長停火以達成協議，當時他回答：「我不想那樣做。」伊朗官員指責美國違反了伊朗在脆弱停火開始時提出的「十點框架」承諾。雙方衝突的關鍵點仍在於荷姆茲海峽，這是全球石油運輸的主要航道，伊朗在戰爭初期實際上關閉了該海峽。川普曾表示，他同意停火的條件是海峽必須完全重新開放。但荷姆茲海峽的交通量依然極低，而在首輪和談失敗後，川普下令美國海軍封鎖海峽附近的伊朗港口。