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▲王子（左1）、毛弟（左2）目前仍住在昆凌（右1）名下的豪宅。（圖／王子IG@prince_pstar）

▲范姜彥豐（左）提告粿粿（右）與王子侵害配偶權，案件將在本月28日宣判。（圖／范姜彥豐臉書）

男星王子（邱勝翊）本月1日因閃兵案被檢方從南港的租屋處帶回調查，他當天交保後卻未返回南港，而是回到昆凌名下價值5千萬的內湖豪宅過夜，這與先前傳出的昆凌已將豪宅收回的說法有所出入，王子顯然還是能自由進出該棟房產。而粿粿近日則出現在內湖、基隆一帶，10日當晚被狗仔拍到出沒4個地點，似乎是想確認沒被跟拍，行駛路線很保守。據《CTWANT》報導，王子1日配合調查後，坦承以33萬元的費用偽造高血壓逃避當兵，隨後被以50萬元的金額交保。而他當晚離開地檢署後，沒搭車返回南港，而是回到內湖豪宅過夜。該房產是天王周杰倫買給愛妻昆凌的孝親房，但因昆凌家人沒有入住，所以昆凌自2021年開始，便將房子友情出借給王子和毛弟（邱宇辰）兄弟倆免費居住，他們只要繳納管理費、水電費就能享受豪宅。據悉，王子出道多年沒買房是因為他和毛弟替父扛債上千萬，所以沒什麼積蓄，好心的昆凌才將房子借給他們。在王子偷吃粿粿的風波曝光後，曾有網友多次到昆凌的社群詢問是否要收回豪宅，昆凌都未正面回應，外界則推測以周董和周媽媽葉惠美正直的個性，應該無法容忍此事發生，會將房子收回。不過從目前的情況來看，王子兄弟檔尚未搬離。粿粿則是在搬出與范姜彥豐的愛巢後，曾暫時住在好友胡釋安名下的房產，胡釋安一度被指包庇粿粿婚外情；他因此發聲明切割，表示已請粿粿搬離，當時只是因為得知粿粿與范姜在協調離婚，才友情提供住所，並不知道她與王子偷情。粿粿也因此另尋他處，目前疑似也在內湖租房。4月10日當天，粿粿被拍到先開車出現在內湖電視台附近接送家人，後來又開往基隆安樂區，短暫停留某社區後就繼續駕車返回內湖，在多處住宅區附近逗留，但都未下車，最後才駛入一處社區，應該就是她目前的住處。至於4月14日王子侵害配偶權案件開庭，這天剛好也是他的37歲生日，王子與粿粿都未出庭，僅委託律師前往。原告范姜彥豐則在律師的陪同下出現，據說他當庭指控粿粿私下稱呼王子為「殿下」，還握有兩人親密擁吻的證據；粿粿方律師因此很快就答應范姜提出的100萬元賠償費，並要求不公開判決書。全案結局將於本月28日進行宣判，范姜彥豐是否會答應不公開證據，外界都等著看。