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▲王大陸女友闕沐軒。（圖／記者劉松霖攝，2026.1.9）

▲前台北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮。（圖／記者劉松霖攝，2025.12.17）

▲四海幫堂主陳子俊。（圖／記者劉松霖攝，2025.12.17）

▲王大陸富少好友游翔閔。（圖／記者劉松霖攝，2025.6.12）

掀起演藝圈閃兵風暴的藝人王大陸，不滿閃兵集團主嫌陳志明收360萬元後失聯、同時也為直播主女友闕沐軒追討400萬債務，透過富少好友游翔閔黑白兩道的人脈取得被害人個資，涉嫌違反個資法遭到新北地檢署起訴，新北地院今日上午宣判，王大陸涉犯非法利用個資罪，判刑6月，得易科罰金18萬元，闕沐軒、游翔閔、陳子俊與王大陸罪名相同，分別判處6月（得易科罰金18萬元）、3月（得易科罰金9萬元）、3月（得易科罰金9萬元）。唯一不得易科罰金的被告是劉居榮，涉犯公務員登載不實，判刑1年4月。王大陸花360萬找閃兵集團卻逃兵不成，還衍生兩件案外案，第一件是閃兵集團主嫌「黑哥」陳志明收錢失聯，王大陸為了拿錢回來，在微信群組委託兩位朋友幫忙找人，同時透過富少好友游翔閔牽線，找上時任台北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮查詢陳志明是否在監，才確認他已入獄，隔天便請朋友不用再找。王大陸的辯護律師指出，王大陸在微信群組委託找人的兩位朋友，從頭到尾只知道「黑哥」、「小黑」進去關、有一堆前科進去，但不知道「黑哥」等於陳志明，因此沒有對陳志明產生損害，並未違反個資法。王大陸在本案審理期間另以證人身分接受交互詰問，他說2025年2月13日去報案時，不記得是劉居榮還是游翔閔拿閃兵集團主嫌陳志明的資料給他指認；對於檢方追問當時小隊長製作筆錄是否採取一問一答的方式，他說「我不常做筆錄、第一次做筆錄，我的認知是有」還向檢察官確認一問一答是你跟我現在這樣嗎？他重申自己不清楚製作筆錄的流程。檢察官提示王大陸與友人的對話紀錄，王大陸跟朋友說「他進去關了，2月6日才進去」是什麼意思？王大陸卻拒絕回答，還要檢察官去問法官，因為他之前跟法官講過，這可能他自己的犯罪事實有關，審判長回應，「你要跟我講為何拒絕回答」，不是用曾對法官講過這個理由，但考量這的確和王大陸是蒐集陳志明個資有關，無法切割整體犯罪事實，因此同意王大陸不用回答。檢察官還問，王大陸跟朋友提到「而且我得知他三代都一堆前科進去」是如何得知？王大陸也說忘記了。第二件案外案是王大陸的女友闕沐軒遭一名潘姓男子投資詐騙400萬，潘姓男子沒賠錢就去坐牢，王大陸為了替女友討回損失，透過游翔閔打聽，並成立「失去的！一定要拿回來！」微信群組，但檢方查出，闕沐軒洩漏潘姓男子的個資給游翔閔，游翔閔再委託四海幫堂主陳子俊找人購買潘姓男子家人的個資，最後回報給王大陸情侶檔，因此涉犯個資法、洩密、偽造文書等罪嫌。王大陸辯稱，只是讓游翔閔幫闕沐軒找潘姓男子，沒叫游翔閔犯法或尋找潘姓男子的家屬，都是游翔閔自己找的。王大陸女友闕沐軒也曾以證人身分出庭表示，「失去的，一定要拿回來！」群組是王大陸創立的，有她、王大陸、游翔閔三人，游翔閔是王大陸的朋友、人脈很廣，但她沒有游翔閔的聯絡方式，群組成立目的是為了討論她被潘姓男子詐騙之事，在2020年和解後，潘姓男子關3年多應該出來了，她想要找到人。闕沐軒證稱王大陸並未參與群組的討論，也沒指示游翔閔蒐集潘姓男子的個資，不知游翔閔如何取得潘姓男子家屬的聯絡方式；闕沐軒對於三人LINE群組中，王大陸曾對游翔閔說：「能拿回多少，怎麼算，你要跟『小木頭』說一下」特別解釋，「小木頭」就是她，這段話的意思就是看可不可以找到潘姓男子本人。闕沐軒說，她不想親自去潘姓男子判決書上的地址找人，因此將判決影本密封起來，放住家一樓讓游翔閔拿。