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▲Julia吳卓源（如圖）過去因為介入朱軒洋與美妝網紅Cindy戀情，導致形象一落千丈。（圖／記者吳翊緁攝）

朱軒洋5年情斷掀風暴 前任Cindy正面對質引熱議

▲相較於吳卓源形象大受影響，朱軒洋（如圖）反而演出邀約不斷。（圖／NOWNEWS今日新聞資料照）

瘦子E.SO發文暗酸 吳卓源人際關係再被翻出

▲吳卓源（右）過去與ØZI（左）「情同兄妹」，如今已鬧翻。（圖／翻攝自吳卓源IG@juliawu94）

曾在2024年引發高度關注的朱軒洋與吳卓源河濱公園幽會事件，如今傳出新進展，近期被直擊疑似舊情復燃。當年朱軒洋與吳卓源被拍到在，卻因男方仍與交往多年的女友同居，導致輿論炸鍋。事隔一年多，朱軒洋與吳卓源再度被目擊出入同一生活圈，甚至傳出無視外界反對恢復往來，這段曾鬧得滿城風雨的感情，再度成為外界關注焦點。回顧當年事件，朱軒洋與交往5年的前女友Cindy原本同居生活穩定，卻因河濱幽會事件曝光後急轉直下，Cindy在得知消息後直接透過社群平台留言質疑吳卓源的說法，甚至公開質疑吳卓源宣稱朱軒洋分手，留言：「妳確定？」引發網路瘋傳。隨著事件延燒，朱軒洋也迅速搬離住處，結束這段長達數年的感情，三人關係一度陷入僵局。針對當時外界質疑，吳卓源所屬團隊曾出面說明，表示她是在被告知男方已結束前一段感情後才進一步發展關係，對整起事件感到相當震驚與受傷，該說法雖試圖平息爭議，但仍未完全消弭外界疑慮，隨著輿論持續發酵，雙方形象也受到不同程度影響，成為娛樂圈一段備受爭議的三角關係。事件爆發後，與吳卓源過去有交集的藝人也陸續被牽扯其中，包括瘦子E.SO（陳昱榕）曾在社群發表意味深長的言論，被外界解讀為影射2人關係。此外，吳卓源過往感情史也被翻出討論，包括與瘦子表哥的舊情，以及與ØZI、陳星翰等人關係匪淺，讓外界對於吳卓源情歸何處感到霧裡看花。根據《鏡週刊》報導，朱軒洋近日多次被拍到出入吳卓源住處附近，互動跡象明顯，顯示2人關係可能已重新升溫，據悉即使親友對吳卓源和朱軒洋這段感情抱持保留態度，雙方仍選擇持續交往，態度相當堅定。而朱軒洋過去受訪時曾提到，自己在成長過程中的情感經驗充滿複雜與矛盾，如今這段再度燃起的戀情，是否能走得長遠，仍有待時間驗證。