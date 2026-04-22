總統賴清德昨（21）晚宣布出訪非洲友邦史瓦帝尼的行程喊卡，因為行程會途經的塞席爾、模里西斯及馬達加斯加等3國，無預警撤回我總統專機飛航許可。對此，串聯超過300位跨國、跨黨派國會議員的國際組織「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」透過台灣共同主席、民進黨立委范雲發出聲明表示，IPAC堅定支持賴總統與台灣人民。賴總統作為民選領袖，應與其他國家元首一樣自由與國際夥伴往來，不受脅迫與干預。各國有權自主決定外交方針，北京無權置喙。

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總統府昨宣布暫緩訪非行程，並譴責中國打壓，IPAC也聲明指出，中國向多個非洲國家系統性施壓，阻止台灣總統賴清德專機飛越其領空。此舉足見北京無所不用其極孤立台灣，將政治意志凌駕於他國領空主權之上。IPAC堅定支持賴總統與台灣人民。

IPAC表示，賴總統作為民選領袖，應與其他國家元首一樣自由與國際夥伴往來，不受脅迫與干預。各國有權自主決定外交方針，北京無權置喙。

而范雲也說，感謝IPAC的跨黨派國會議員們勇敢發聲。德不孤，必有鄰。關鍵時刻，我們需要國際盟友的發聲，內部也應團結一致。相信自己、相信台灣，堅定既有的步伐，我們正在走向世界！


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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...